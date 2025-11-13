高雄前金區陳宗佐等4名里長，因本屆總統大選前曾赴大陸旅遊，遭檢方指控接受落地招待並涉及影響投票意向，被依違反《罷免法》及《反滲透法》起訴。一審認定罪證不足判無罪，檢方不服上訴。高等法院高雄分院認為原審認事用法無不當，13日駁回檢方上訴，全案仍可上訴。

檢方指出，前年9月陳宗佐曾招攬31人組團赴北京旅遊，團費僅1萬7500元，住宿與多數餐費由當地台辦負擔，期間曾宣傳「兩岸一家親」，並提及「不要支持賴清德」等內容。另有黃崑光、陳振琦、黃玉英3名前金區里長，在112年12月受廈門港澳辦招待，團員只需自付機票，其餘費用由陸方支應。檢方認為此舉與即將到來的大選具有對價關係，構成不正利益。

一審審理時，多名團員證稱旅程以觀光為主，未聽到任何要求支持或反對特定候選人的指示；少數人僅記得敬酒或導覽時聽到「兩岸一家親」，但皆視為一般寒暄語句。團員均表示未受政治施壓，里長也否認替特定政黨動員。地院因此認定，無法證明不正利益與投票行為間具體對價關係，依無罪推定原則判無罪。

檢方不服上訴主張，旅費低於行情且由陸方補貼食宿，已構成不正利益，搭配現場政治語句，足認與選舉相關。但高分院審酌旅遊相關資料及證人證述後認為，這些證據僅能證明確有落地招待，但無法推論里長收受利益後承諾特定投票方向，合議庭指出，檢察官需負舉證責任，此案證據並未看出構成犯罪條件，4名里長無罪確定維持原判，仍可上訴。