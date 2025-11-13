長者特別致贈小禮物感謝市府及永信基金會。（基金會提供／李京昇台中傳真）

長者移除鼻胃管後，特別請攝影團隊拍攝沙龍照。（基金會提供／李京昇台中傳真）

台中市社會局與永信社福基金會合作推動「口腔功能促進照顧」服務，深入16家中小型養護機構，協助提升長者吞嚥與進食能力，基金會並邀請成功復能的7位長者享受義法料理，象徵重拾生活尊嚴。

隨著台灣邁入高齡社會，許多長者因身體機能退化，出現吞嚥困難的情況越來越普遍，為幫助長輩重拾進食能力與生活尊嚴，台中市府社會局與永信社福基金會合作，推動「口腔功能促進照顧」服務，深入台中市16家中小型養護機構，協助提升長者口腔功能。

永信基金會今天指出，歷經一整年的輔導與努力，已有137位長者受惠，其中100位原本留置鼻胃管。永信社福基金會執行長趙明明表示，他們將多年照護經驗分享給願意學習的機構，和社會局攜手開創創新的照顧模式。

他特別感謝富宇慈善基金會全力贊助，不只邀請艾芙影像團隊進入機構，替成功復能的長輩拍攝時尚寫真，還安排他們到台中歌劇院用餐，透過藝術與美食饗宴，傳遞生命復甦的力量。富宇慈善基金會執行長張宇承說，台灣是美食之島，當長輩能重新用嘴吃飯，就代表他們不只是戰勝失能與衰弱，更重新找回生活的尊嚴與幸福。

福碩老人長照中心護理長陳淑玲分享，中心裡的「深水阿公」是口腔照顧計畫的忠實參與者，阿公剛入住時，他因為留置鼻胃管，變得少言寡語、總是低著頭、不願與人互動，自從參加永信基金會推動的「口腔功能促進照顧計畫」後，在照服員的陪伴與鼓勵下，他開始主動練習刷牙、進行吞嚥訓練，慢慢建立起信心。經過1年多努力，他終於成功移除鼻胃管，並獲得基金會頒發獎狀，那天他笑得像孩子一樣燦爛。

不過，後來一場突如其來的流感，讓阿公又被迫重新放置鼻胃管，一度失去信心。所幸在團隊每天溫柔的陪伴與鼓勵下，幾個月後他再次戰勝身體限制，再度移除鼻胃管。

陳淑玲說，當攝影師為阿公拍下帥氣寫真時，阿公那充滿自信的笑容，讓現場所有人都很感動。可惜的是，今年10月初，阿公因身體不適離世。大家懷念的不只是他燦爛的笑容，更是他那份永不放棄的精神。陳淑玲也感謝社會局與永信基金會的支持，讓阿公在人生最後一段路上，依然能帶著尊嚴與笑容，留下最溫暖的身影。