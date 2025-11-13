桃園鐵路地下化正在興建平鎮臨時站預計民國115年啟用，基地位置鄰近社區大樓，居民投訴夜間機具施作噪音擾民。鐵道局北部工程分局說，因10月國定假日多，工程配合台鐵疏運停工，目前正趕工請求延長施作至晚間10點。另明年鋪軌、移軌工程皆在夜間進行將產生較大噪音，地方期盼務必做好降噪，並提前通知附近鄰里及社區管委會。

國民黨市議員黃敬平日前召開協調會，鐵道局北部工程分局說明，目前工項為基樁工程，預計今年12月完成，已請求施作時間延長至晚間10點。平鎮臨時站相關工程115年2月至4月將進行鋪設軌道工項，需待台鐵營運停止才能施作，預計鋪設範圍全長1.8公里，鋪設上下行軌道共計4根鋼軌，施工時間為凌晨1點至4點，因會有軌道卸下拖行需求，以及每段間隔125米扣件需以鐵鎚敲擊固定；115年7月中旬進行軌道切換，預計分為2個夜間以300人以上進行，2工項皆會在夜間產生較大噪音。

市府環保局表示，營建工程噪音有明文管制規定，平日晚間10點至隔日上午8點，以及例假日中午12點至下午2點、晚間6點至隔日上午8點，禁止使用手持工具或動力機械製造噪音，請施工單位配合。

黃敬平認為，推動公共建設固然重要，但居民生活品質同樣不容忽視，要求施工單位應以最嚴謹態度控管噪音與粉塵，確保工程進行順利，同時兼顧民眾權益，讓地方建設與生活安寧能取得平衡。

會中協調後，要求施工單位在鋪軌、移軌作業時務必做好降噪，在施工前以書面通知鄰近新英、新富、新榮3里辦公處及相鄰各社區，確保居民充分了解。

另粉塵防制部分施工單位要落實灑水作業，市府相關局處將不定期稽查，若發現粉塵或車輛汙染路面，即刻檢舉開罰。