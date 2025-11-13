「114學年度全國高級中等學校學生家事類技藝競賽」將於13日至15日在桃園市立中壢高級家事商業高級中等學校登場。此次賽會由教育部主辦，全國共有104校、441位學生、58位模特兒及312位指導老師參與，技藝好手齊聚桃園，展現青春與專業實力。

本屆競賽以「萬縷青春綻異彩，匠心巧藝會桃園」為主題，象徵技職青年以精湛技術、自信態度與創新思維綻放光彩。競賽設有11個職種，包括飾品製作、服裝製作、服裝設計、室內設計、幼兒教具製作、膳食製作、美顏、美髮、餐飲服務、中餐烹飪及烘焙等，共將頒發72座金手獎，表揚全國表現最優秀的學生選手，為技職教育注入新動能。

桃園市教育局與中壢家商於7日已邀集競賽總召及協辦學校團隊，進行場地動線與各職種術科場域勘查，確保競賽順利與安全。為讓社會更了解技職教育成果，主辦單位特別拍攝宣傳影片，記錄學生備賽過程與技藝能量。競賽總召表示，技藝競賽不僅是技術展現的舞台，更是學生檢驗自我與交流學習的重要歷程。

此屆賽事也深化技職教育與產業鏈結，邀請多家企業與院校共同參與，包括點將家、台灣施舒雅美容世界、全家國際餐飲、伸興工業、台灣喜佳及多所科技大學等合作夥伴。業界除提供獎助資源外，也協助學生參與企業實習及人才媒合，讓技職教育與產業需求緊密接軌，培養具備實戰經驗與職場競爭力的新世代人才，推動教育與產業共創共榮。

教育局表示，全國家事類技藝競賽是技職教育年度盛事，象徵青年挑戰自我、實踐夢想的重要里程碑。透過參賽，學生不僅能累積技術經驗，也能展現創意與自信，培養面對未來的實作能力與創新思維。期盼各校持續深化課程創新與產學合作，協助青年掌握專業技藝，讓更多懷抱夢想的學子以技藝為翼，開創屬於自己的燦爛舞台。