怪哨兵態度差 司機辱罵「吃狗屎」！拒檢闖營區 役政署長耍官威

2017年12月25日 04:10 中國時報 郭建伸 、 呂昭隆 ／台北報導 ／台北報導

役政署署長林國演，坐公務車進成功嶺時，在營區大門不願受檢硬闖。（本報資料照片）

內政部役政署署長林國演遭網路爆料耍官威，林的司機甚至指著哨兵罵「你們都是吃狗屎的！」對此，軍方上下一致力挺成功嶺依規定執勤的衛哨兵。役政署表示是司機出言不遜，昨趕緊滅火將林的司機調離職務，並安排向當事人道歉。

林國演遭爆上周五（22日）坐公務車進成功嶺，在營區大門不願受檢硬闖，司機更辱罵站崗哨兵。役政署第一時間發布新聞稿，態度相當強硬，表示車上有放通行證，哨兵態度不佳故意阻擋，「署長赴訓練班執行公務經過哨口自當給予適當對等尊重」。

第一時間 高姿態批阻擋

但風波越演越烈，引起部隊不平，陸軍將領及單位主管均前往慰問受辱的衛哨兵，十軍團亦力挺部屬，並予以慰勉，外界甚至討論公然辱罵衛哨有刑責。役政署昨下午態度趨和緩，強調將與國防部加強協調，甚至說要撤換司機，盼能藉此滅火。

事情鬧大 撤換司機滅火

役政署副署長梁國輝昨受訪時說，林國演與駕駛到營區大門時，哨兵要求查看座車置物箱與行李箱，雖然駕駛兩度強調這是署長坐車，但哨兵還是回應要看置物箱，甚至要登記證件；駕駛回應，公務車前有閃爍的紅燈也有通行證，「過去幾年，看前看後就可以了，怎麼還需要登記？」

梁國輝轉述，後來林國演下車後，現場5個武裝哨兵就圍過來，後來林才出示證件表明「我就是署長」。

梁說，因為林要出席的結訓典禮時間快到了，時間很趕，然後5個哨兵又拿長槍湊過來，司機情急下飆出「吃狗屎」等字眼。

梁坦言，司機確實出言不遜，役政署已表達歉意，並立刻將司機調離職務，檢討必要的處置。

不過梁國輝也說，國軍嚴格執行這種剛性的規定，「有沒有可能給與空間，讓前線、戰地或有重要的軍事武器設施的地點，做出區隔？」否則內政部、國防部都在成功嶺執行國家任務，這樣太不方便。他說，也應該考慮攔查手段上的必要性、適當性、衡平性與比例原則。

軍方：有通行證仍需受檢

十軍團指出，全案已由所屬步兵104旅進一步查察釐清，若有涉法情節，將依規定處置。依照《陸海空軍刑法》第70條明文規定，對於衛兵、哨兵或其他任警戒、傳令職務之人執行職務時，當場侮辱，或對於其執行之職務公然侮辱者，處1年以下徒刑、拘役或新臺幣10萬元以下罰金。

十軍團強調，官兵依法執行衛哨勤務應予尊重，任何人進出營門都按規定辨證、接受檢查，即使擁有通行證，車輛及乘員仍須接受安全檢查，未來仍會要求貫徹執行。

(中國時報)