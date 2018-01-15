健保俗又大碗 回台看牙最多

2018年01月15日 04:10 中國時報 魏怡嘉 ／台北報導 ／台北報導

年關將近，也是旅居海外人士回台過年兼看病的高峰，醫師表示，台灣健保「俗又大碗」已是名聞海外，更重要的是醫術又好、不用耗時等待，而在回台就醫的海外人士當中，不乏做一次性的昂貴手術，例如心臟瓣膜及膝關節開刀等，這些人其實經濟能力都不錯，有時看在醫師眼裏 ,也不免感嘆，健保被當成了「凱子」。

振興醫院心臟醫學中心主任魏崢表示，門診中有不少病患從國外回來，其中又以做繞道及心臟瓣膜手術居多，也有些有心肌梗塞問題，先在國外做了暫時處置之後，再回台裝支架；這些手術在台灣已是常規手術，也都做的不錯，病人住院數天後即可出院，不會有太大問題，可以放心飛離台灣，再定期回診追蹤即可。

魏崢說，以心臟瓣膜手術為例，台灣健保DRG包裹給付約台幣30~40萬元，但在美國卻要支付30~40萬美金，如果沒有保險恐難支應，但即便有私人保險，由於台灣醫療技術好，旅居海外人士還是會決定飛回台灣做，買來回機票都划算，其實這些人經濟能力都不錯，有時候反而感覺台灣健保，像是裏面的窮人在養外面的富人。

根據健保署統計，2016年短期停復保者有6萬多人，回台以看牙最多，有3萬5000多人，年花健保9000多萬元，其次是椎間盤或下背痛，再者為良性腫瘤、急性上呼吸道感染及退化性關節炎等。

雙和醫院牙科部主任黃茂栓表示，海外人士回台看牙，以補牙及拔智齒居多，如果停留時間許可，有些人會做根管治療，在國外補牙或是拔智齒，大約花費1000至1500元美金，但在台灣有健保，只要花100~150元掛號費加上50元部分負擔就搞定，實在是物美價廉。

新光醫院腎臟科主任呂至剛表示，由於亞洲人罹患腎臟病比例較高，治療技術及經驗遠較歐美強，有些美國醫師甚至建議腎臟病患直接回台灣診治，加上台灣有健保，便宜又好，海外人士偏愛選擇返台治療，是可以理解的。

(中國時報)