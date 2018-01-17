干擾市場運作 美意打折

2018年01月17日 04:10 中國時報 洪榮志

台南市政府教育局推出「私幼公立化」政策，連試辦都還沒正式上路，批評聲浪就一波接一波襲來，此項政策的補助對象是私立幼兒園業者，並非直接補助兒童或家長，在補助經費僧多粥少情況下，難免引發不公的質疑與爭議。

今年度教育局編列的「私幼公立化」11億2000多萬元經費中，有4億多元將用來補助私立幼兒園，讓家長只需繳交代辦費2萬2920元即可送小朋友上私幼。面對公立幼兒園嚴重不足，私幼學費又居高不下，此一政策可減輕家長的育兒經濟壓力，本該是一件好事。

問題是，如此立意良好的新政策，為何還沒有正式上路就惹來如此大的爭議？深究其因，在於補助經費無法涵蓋所有私幼，不僅造成幾家歡樂幾家愁的不均現象，也干擾幼教市場的運作。

全台南市有300多家私幼，但4億多元的補助，只有5、60家能夠獲益，業者心中難免出現「為何補助他，不補助我？」的疑問；即便教育局強調評選機制公平透明，也徒留惹人非議的口實。

其次，教育局動用公帑補助部分私幼業者，接受補助者將能提升競爭優勢，此舉更無異干擾幼教市場的運作。

平心而論，無論公立或私立幼兒園，原本各有存在價值，家長可依經濟、個人需求及教養觀選擇，如今教育局補助部分私幼業者，希望他們的學費「公立化」，導致原有的差異化被破壞，恐怕會迫使幼教市場重新洗牌，長遠來看將不利於幼教市場的發展。

(中國時報)