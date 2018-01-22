辛苦1年 還能和老母團聚嗎

2018年01月22日 01:23 中國時報 羅印冲 、 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

圖為上海台商攜家帶眷，從上海浦東機場搭東航班機準備返台。（新華社資料照片）

民進黨政府出手卡關春節加班機，嚴重衝擊台商春節返鄉安排，廈門台協會長吳家瑩引述台商朋友擔憂說：「春節我還能回家和老母親團聚嗎？」朋友一問，讓他「心裡五味雜陳，不由得心感淒涼」。他呼籲：「讓我們在大陸辛苦了一年的台商能順利回家，給自己老母親盡孝，與自己妻兒共享天倫。」

民進黨政府日前宣布「暫不核准」廈航、東航176個兩岸春節加班機。對廈門台商而言，春節回家之路，無疑受巨大影響。

中新社昨報導，廈門是大陸台商投資密集區，僅廈門台協成員企業就逼近千家。有十多萬台胞在廈門生活、工作、學習。而據廈航提供的數據，包括廈門、福州和杭州等航點在內，其春節加班航班已萬餘旅客預訂機票。在廈門生活工作的台商、台幹、台生、台胞在其中占有相當比例。

吳家瑩形容，蔡政府做法無異給大陸台商「當頭一棒」，而廈門台商「首當其衝」。

吳家瑩表示，兩岸春節加班航班是兩岸民航多年來服務台商的共同做法，深得民心。蔡政府拿M503航線與春節加班航班這兩件風馬牛不相及的事大作文章，漠視的就是大陸台商的民意、民心、人權，其用意眾人皆知。

吳家瑩提醒蔡政府，春節一年就只有一次，民心在人心中卻永遠銘記。他代表廈門台協和台商呼籲蔡政府三思後行，順應民意。

此外，20日陸委會副主委邱垂正表示，「暫不核准」是權宜之說，昨新華社撰文批評說，這將成為揭露台灣當局的「照妖鏡」，這句脫口而出的「大實話」，讓人對台灣當局的虛偽、無能與冷血看得明明白白。

文章引述上海工作多年的台胞陳建明說，「現在還在等通知，希望不會被犧牲掉回不了家，這時再去找同期其他航班，簡直太難了。」台商林郁華表示，許多朋友聞訊都紛紛調整時間，不少人只能提早回台，但這對生活和工作都造成很大影響。

(中國時報)