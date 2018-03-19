台灣沒有主動操作本錢

2018年03月19日 04:10 中國時報 趙春山

美國總統川普16日簽署了《台灣旅行法》，為台美各層級官員互訪打開了一道門。對美國單方採取的這項行動，兩岸執政當局做出不同的反應，是否因此掀起巨大的政治風暴，恐怕要看相關各方的解讀如何。

川普「在商言商」，此舉當然是基於美國戰略利益的考量。從近期美國涉外事務的高層人事更迭顯示，若干具軍方背景和屬情治系統的「建制派」人物，已捲土重來並參與決策過程。他們其中有些主張對中國採取強硬立場。川普簽署法案後，眾院外委會主席羅伊斯曾明白表示，台美合作對美國利益至關重要。

對美國而言，台灣的價值應從台美關係、中美關係和區域安全三個層面來觀察。台美關係以經濟為主軸，台灣是美國重要的貿易夥伴，美國提供台灣產品出口的市場，也因對台軍售而獲取龐大的經濟利益；在中美關係方面，台灣在後冷戰時期，一度被形容是美國對大陸實施「和平演變戰略」的前沿基地。面對中國的和平崛起，美國有人也希望台灣成為圍堵中國的「印太戰略」下的一環；在區域安全方面，美國希望台灣合作穩定台海情勢，勿使美國無端捲入一場台海軍事衝突當中。

因此，從美國的利益考量，我們相信川普在執行《台旅法》的過程中，應會考慮中國的反應，即不會以傷害中美大國關係作為強化台美關係的代價。美國也應避免對台灣釋出誤判的訊息，因為，因此而激化兩岸的對立，對於美國的兩岸政策和區域安全利益都屬不智之舉。相反地，美國應運用本身的影響力，鼓勵兩岸進行和平對話。

蔡英文政府對川普簽署法案表示歡迎，可以理解，也是預料中的事。加強台美實質關係是政府長期的既定政策，和政府的大陸政策應存互利互補，而非相互對立的關係。馬政府8年執政，使兩岸和台美關係同時處在最佳的狀態，其中，兩岸和解是一個關鍵的因素。外交和大陸政策應具超黨派性質，對國家有利的政策不應有藍綠之分。蔡政府應吸取過去的經驗，採取相向而行而非背道而馳的作法。

對岸對於川普此舉表達嚴重抗議和不滿，也是可預期的。在中國大陸片面關閉兩岸協商的大門後，台灣希望爭取更多的外援以拓展對外活動空間，也屬人之常情。有人形容，經由華府是來往台北和北京之間最短的路程，似乎言之有理。

北京為解決台灣問題要做好對美工作，台灣基於生存和發展的考量，豈能忽視美國的角色。換言之，對岸應該理解在當前美、中、台不對稱的三角關係中，台灣沒有能力改變美國的兩岸政策，只能被動地順勢而為，沒有主動逆勢操作的本錢，故不應成為強權政治下的「待罪羔羊」。

川普簽署法案後，大陸學者認為將使外弛內張的兩岸關係雪上加霜。美國智庫人士更預料大陸會「柿子挑軟的吃」，以懲罰台灣作為回應。欲避免發生這樣的情況，美、中、台三方都應有所節制，理性看待這個可能形成政治風暴的問題。台灣尤應小心拿捏有所為和有所不為的分寸，避免落至「人為刀俎，我為魚肉」的下場，讓爭議止於一場「茶壺裡的風暴」。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）

(中國時報)