國民黨酸綠營拱蘇 是新潮流「彎回來」

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中國時報
／台北報導

民進黨日前徵召黨內大老蘇貞昌回鍋選新北市長，並宣稱蘇民調有贏國民黨新北市長參選人侯友宜。國民黨組發會主委李哲華昨批評該民調明顯造假，只是民進黨為了安撫正國會民代的不滿才如此宣稱，事實上最近的民調都顯示侯友宜仍領先蘇貞昌最少也有8個百分點以上。

李哲華表示，4月初國民黨為了初選進行民調，原本就設定民進黨將是蘇貞昌參選，侯友宜在3家民調公司都以20個百分點左右贏過蘇貞昌，而周玉蔻所公布的民調是在3月22日，如果當時民進黨就評估蘇貞昌贏面大，何必拖到最近才徵召蘇貞昌？

李哲華也酸民進黨祕書長洪耀福，如果早就知道蘇貞昌民調比游錫堃、吳秉叡高，何必等到後來正國會的民代聯合起來拱游之後才徵召蘇，「有這麼笨的操盤者？」

李哲華表示，就他所知，蔡英文本來不想讓蘇貞昌選，因為如今民進黨資源都被新潮流所把持，本來是「朝另一個方向」運作，但最後還是被新潮流給「彎回來」。

李哲華指出，侯友宜是「時代的產物」，侯友宜不藍不綠受到厭倦藍綠政治人物的選民歡迎；此外，現在社會時常發生治安敗壞、違法亂紀的事件，民眾也期待像他這種「執法者」形象的人出現；侯對政治語言的不熟悉反而拉近與民眾的距離。

他提到侯友宜曾被綠營放話319槍擊案來挑撥深藍對侯的信任，塑造侯「藍皮綠骨」形象，不過近期綠營改打鄭南榕案，把侯友宜塑造成代表政府打壓台獨的形象，意外替侯解套，說到底，侯不過就是個依法行政的人。

(中國時報)

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