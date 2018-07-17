監護精障殺人犯 衛福部補破網

精障者殺人逃死判決

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中國時報
／台北報導

精神障礙者殺人卻不能判死，逾8成民眾認為應修法改成終身監禁，法界對此看法兩極，高院法官邱忠義引英國司法實例指出，在英國精神障礙被提出來作抗辯極為罕見，因為一旦抗辯成功，被告可能被終身或長期監禁在精神醫院，這是被告最害怕的一件事。他認為重點應是在於精神病患犯罪後處理問題。

當街砍死「小燈泡」的凶手王景玉，高院佐以精神鑑定結果，認定他受妄想症影響殺人，符合減刑的規定，但又因他有再犯的高度危險，法官因此諭知無期徒刑獲假釋後，須在一定處所接受監護5年，至於監護後會不會再殺人，沒有人可掛保證。

由於在台灣無期徒刑可假釋，因此許多民眾呼籲，仿效美國、英國、澳洲、大陸等國，對精神病患殺人特別設立「終身監禁」的立法規定。

邱忠義表示，刑法第19條對於精神疾病導致的辨識力降低減刑規定，這是全世界各國都予以採用，目前台灣應解決的是要將精神病患殺人後監護問題，交給衛福部的專家處置，而不是委由對精神衛生管理較不專精的法務部，衛福部不宜再沒有聲音。

前高院法官、張永宏律師則認為，終身監禁是讓受刑人等於一生都要關在牢裡，會是比死刑更殘忍的刑罰，外國經驗有許多終身監禁的受刑人都得了精神疾病，這可能會成為違憲爭議的重點，且監獄管理會變得非常不容易，耗費更多國家財政。

法務部政次陳明堂表示，須依學理、實務各方面研究思考如何的作法及配套，才對社會是好的，因此法務部須與各界對話，集思廣義取得共識並研擬相關配套措施後，才決定是否實施終身監禁。

(中國時報)

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