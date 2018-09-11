大逆轉 陸留美人才83％海歸

2018年09月11日 00:58 中國時報 簡立欣 ／綜合報導 ／綜合報導

大陸大舉吸收台灣人才，按陸委會日前委託的調查結論是肇因於對岸「人才荒」；不過香港《南華早報》10日有不同論述指出，大陸似已成功逆轉頂尖研究人員的「人才流失」現象，曾奔赴海外的科學家，尤其是在美國者，如今多選擇留在大陸，一方面是更豐厚的薪酬，另一方面是因川普政府對華人科學家不友好的氛圍。

同職位所得 是美國兩倍

報導引述北京清華大學合成與系統生物學中心主任陳國強的話，認為「人才流失問題不再存在」。過去，在發達國家留學的大陸學生畢業後，留在當地的比例超過95％，2012年起至去年底，卻有超過83％選擇回國。

對於川普政府的種種限制，許多大陸年輕科學家不以為意，因為大陸薪酬更優厚。中國科學研究院大連某研究機構團隊上月發布招聘啟事顯示，某特定博士後研究職位的年薪能高達60萬元人民幣、合台幣約263萬，幾乎是美國同類職位平均薪酬的兩倍。

陳國強認為，近年來，大陸科學家收入暴增，已與美國同行相當，甚至更高。近期從北京清華大學生命科學系畢業的60名學生，僅5人選擇前往海外，且其中3人已歸國。

報導指出，這種顯而易見的人才流失「終結」，恰逢大陸科學研究正在眾多可能改變世界的科技前沿突飛猛進。蓬勃發展的研發領域需要大量人才。資料顯示，2016年大陸超過1萬名博士畢業生進入博士後研究，6000多家有資格招聘博士後研究員的研究機構、大學和企業紛紛向他們遞出橄欖枝。專家表示，隨著人才競爭推動薪酬愈來愈高，離開大陸的動力變得愈來愈低。

產學業招手 出國動力小

此外，大陸一些頂尖研究機構和大學正盡力糾正相關偏見，就是誤認為，「在西方留學或工作經歷即是歸國後，獲得更高薪酬和職位的途徑。」

大陸中科院表示，目前正在重新展開前所未有的人才評估體系。只要作出重大貢獻的青年學者，不需看其出身和經歷，就能給予他們與海外優秀人才同等甚至更高的科研經費和生活待遇，這樣可使研究人員不必為「海歸」標籤而出國。

(中國時報)