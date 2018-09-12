迎電競世錦賽 高雄遊戲趴熱身

高雄遊戲趴系列活動11日在高雄市政府中庭舉行記者會宣傳，代理市長許立明（右三）和TLC6都電競爭霸戰冠軍M17團員PK「翻轉高雄GoGoGo！」手遊。（王錦河攝）

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中國時報
／高雄報導

想與畢書盡、八三夭、陳零九一起開趴嗎？不過，門票只換不賣，必須玩手遊「翻轉高雄Go!Go!Go!」賺滿2018枚雄幣，才可免費兌換10月6、7日「High!高雄電玩音樂趴」門票。

代理市長許立明11日特別邀來甫出爐、熱騰騰的「TLC六都電競爭霸戰」冠軍-M17（恩母17）到場，PK市府新開發的手遊「翻轉高雄Go!Go!Go!」。

許立明也公布「High!高雄電玩音樂趴」卡司，10月6、7日在海洋文化及流行音樂中心3號小鯨魚登場，6日邀請畢書盡、陳零九、機器人與女孩、藍色狂想Super Band、新古典室內樂團、闊樂集，7日由八三夭、荒山亮、新古典室內樂團、亦帆、JV陳政文，陪歌迷歡度10月第一個週末假期。

索取門票辦法是9月12日上午10點開放免費下載手遊，積分達2018枚雄幣，9月14日上午10點開放雄幣兌換門票，即可免費兌換「High!高雄電玩音樂趴」任一場門票，1個帳號只限兌換1張門票，2場門票各800張，換完為止。

此外，「玩樂高雄桌遊爭霸賽」活動參賽或試玩的玩家，也有機會抽中電玩音樂趴門票，網路報名已額滿，有興趣的玩家9月30日下午到高捷美麗島站光之穹頂現場報名，只有12名。

許立明也藉機邀請玩家參與11月9日高雄市舉辦的「IeSF世界電競錦標賽」，為各國電競選手加油！

(中國時報)

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