2018年09月14日 04:10 中國時報 包正豪

2016總統及立委選舉的結果，台灣人民用選票付託民進黨，讓它取得行政和立法的合一權力。迥異以往，這回民進黨可以鋼鐵般地意志去推動該黨想要的政策，而且在形式上完全合法。兩年以來，從《政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例》、《促進轉型正義條例》等法案的通過，再到「不當黨產處理委員會」和「促進轉型正義委員會」等組織的成立，乃至於「除垢法」的研議，都在「轉型正義」的大旗下，以「追求真相」、「和解共生」為訴求，希望能夠還原過去那段黨國威權時期的歷史，並且讓台灣從割裂的傷痕當中復原。

作為被檢討的對象，因為背負著威權統治的原罪包袱，民主化後的國民黨仍然持續在為過去黨國體制時期的過錯付出代價，也因此國民黨的反駁與抗爭是如此的蒼白無力。是啊！當高舉正義旗幟的民進黨鳴鼓攻之，國民黨只能兵敗如山倒地任人宰割。活該！誰讓國民黨在民主化的過程中，抱著得過且過的心態拖日子，現在是付出代價的時候。但是曾經學習過政治哲學課程的我，心裡一直有個疑問，就是「正義的結果能否透過不正義的手段達成？」簡單說，是不是為了要追求某些人所謂的「正義」，就可以無所不用其極，甚至是用曾經被自己所譴責的手段來達到目的呢？

無論是不當黨產處理或是促進轉型正義，在制度上，都賦予這些「清理者」能夠突破既有法律制度制約的權力，於是乎這些「清理者」揮舞道德加持的武器，希望在極短的時間內，徹底清理過去數十年累積下來的問題。「以正義之名」，膽敢質疑者，必然被冠上黨國餘孽或者反民主的罪名。

「以正義之名」，所以無往不利，但是如果這個正義其實是虛偽的面具，只是建構新黨國體制的過程，用以摧毀另一個民主政黨的手段的話，這個正義還有存在的價值嗎？從這次促轉會副主委張天欽的赤裸裸粗暴言論和行為，讓我們清楚地看到所謂的轉型正義只是民進黨的工具價值，是用來作為選舉操作，打擊特定對象的凶器。與之連結的，是民進黨籍的立法委員，在國會當中擔任側翼，呼應的手法是誣陷方式的含沙射影，讓被陷害的人百口莫辯。以前，我們只是懷疑，如今是鐵證如山，民進黨就是這樣幹的！赤裸裸毫不掩飾地這樣幹。所以，所謂促進轉型正義，所謂處理不當黨產，其實壓根不是在追求正義、真相、和解，就是純粹地濫用權力去摧毀政治對手。

我們應該慶幸現在是個相對民主開放的社會，因為吹哨者的勇氣，加上如山海般的輿論抨擊，執政黨第一時間開始切割，從蔡英文總統的「這的確不是我們認同的事」，到賴清德院長的「為此道歉」，乃至於促轉會主委黃煌雄的「三鞠躬道歉」，然後蘇貞昌和林俊憲等則開始訴諸轉型正義的必要性，不該因為「個人行為」而被否定。

這些不認同、道歉、不以偏概全都只是緩兵之計的轉移焦點，因為這些法律和機構的本質，根本就不在於追求真相與恢復正義，張天欽只是大嘴巴和遇上爆料，所以鼠竄下台，但其他人還隱藏在新黨國體制「正義的面具」之後，還沒有被暴露出來。但我們應該要感謝張天欽，是他讓我們知道正義其實不正義，是他摧毀了轉型正義的神話，讓我們知道這其實不過就是一場包裝道德正義形象的政治鬥爭而已。

（作者為淡江大學教授兼全球發展學院院長）

(中國時報)