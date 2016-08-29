雄三飛彈誤射偵結 起訴兵器長等3人

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雄三飛彈卻誤射擊中高雄籍翔利昇漁船，造成船長黃文忠遇難，左起艦長林伯澤、中尉兵器長許博為、射控士官長陳銘修、誤擊發飛彈的中士高嘉駿，在身亡船長靈堂前下跪道歉。(郭韋綺攝)

7月1日海軍金江艦實施甲操演練，雄三飛彈卻誤射擊中高雄籍翔利昇漁船，造成船長黃文忠遇難，高雄地檢署29日宣布偵結，依《刑法》公務員廢弛職務釀成災害罪起訴兵器長許博為、射控士官長陳銘修。

另依業務過失致死、《陸海空軍刑法》毀壞直接供作戰軍用設施物品罪起訴飛彈中士高嘉駿，檢方將於上午10時召開記者會。

(中時)