雄三飛彈誤射偵結 起訴兵器長等3人 2016年08月29日 09:29 中時 曹明正 小字型 中字型 大字型 點閱3059 我要評比 9/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 雄三飛彈卻誤射擊中高雄籍翔利昇漁船，造成船長黃文忠遇難，左起艦長林伯澤、中尉兵器長許博為、射控士官長陳銘修、誤擊發飛彈的中士高嘉駿，在身亡船長靈堂前下跪道歉。(郭韋綺攝) 7月1日海軍金江艦實施甲操演練，雄三飛彈卻誤射擊中高雄籍翔利昇漁船，造成船長黃文忠遇難，高雄地檢署29日宣布偵結，依《刑法》公務員廢弛職務釀成災害罪起訴兵器長許博為、射控士官長陳銘修。另依業務過失致死、《陸海空軍刑法》毀壞直接供作戰軍用設施物品罪起訴飛彈中士高嘉駿，檢方將於上午10時召開記者會。(中時) 關鍵字：起訴、刑法、兵器、雄三、飛彈 點閱3059 我要評比 9/10 分享至Facebook 分享至Google+ 分享至Twitter 分享至Weibo 分享至line 上一則：蔡不認九二共識大傷花蓮觀光 不敗選也難 相關新聞 北韓射潛彈 美日要求召開安理緊急會議 文字 北韓又「搗彈」 日痛批：安保重大威脅 圖片 北韓再「搗彈」 中日韓強烈譴責 圖片 安理會決定召開緊急會議 討論北韓問題 文字 金正恩讚潛射彈道飛彈成功試射 文字 發表意見(0)