民眾檢舉不當黨產 最高可獲1億元獎金

不當黨產處理委員會（簡稱CIPAS）今舉行首次委員會議，並於會後舉行記者會，專委兼CIPAS發言人施錦芳表示，為鼓勵社會大眾協助清查黨產，委員會今通過「獎勵辦法」，未來將依據事證重要性，給予具名舉發人1%的財產，最高上限為1億元；未來若有民眾要檢舉，可親至委員會1樓遞件。

根據CIPAS訂定的獎勵辦法，若民眾提供政黨、附隨組織或其受託管理人的財產所在、來源、取得方式等資訊，並促使CIPAS發現並追回不當黨產，將依財產金額給予價值1%的獎金，上限為1億元。

條例也規定，舉發人須具名檢舉、提供足以顯示資料，若匿名、委託、事證空泛者或已被社會所知，則不發予獎金。

施錦芳說，委員會有參考國防部編列的《獎勵檢舉拉法葉艦採購佣金案實施要點》，獎勵金就是1億元；東西德合併處理黨產時也訂定檢舉獎金是500萬馬克，相當於台幣1億5千萬於元，所以才訂出1億元的獎金。

(中時)