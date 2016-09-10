莫蘭蒂颱風最快今形成 鄭明典：中秋影響北部東部
下周四就是中秋節，不過恐怕有颱風接近台灣，屆時民眾要賞月可能得碰碰運氣。位於關島西方海面的熱帶性低氣壓，最快今（10）日增強為今年第14號颱風「莫蘭蒂」（Meranti，馬來西亞命名，為樹名），13日到15日最接近台灣，未來將持續朝西北移動，勢必影響台灣天氣。
中央氣象局預報中心主任鄭明典今日在臉書為文表示，台灣東側的小高壓會影響更東側「熱帶性低氣壓」的移動，而這個小高壓似乎被模式預報所低估了，這是個預報上的變數。鄭明典接受媒體訪問時指出，高壓退得沒預期快，所以颱風可能會更接近台灣，中秋連假天氣變數很大。
氣象局預報員則說，若關島附近的熱帶性低氣壓發展成颱風，有機會沿著太平洋高壓邊緣朝台灣移動，氣象局正密切觀察中。氣象局提醒，颱風形成之後，13日晚間到15日將是最接近台灣的時候，北部、東北部和東半部都受影響；此外，由於15日正逢中秋節大潮，不只會有長浪，恐怕也會引發海水倒灌，提醒民眾嚴加戒備。
(中時電子報)
發表意見(0)
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。