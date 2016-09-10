莫蘭蒂颱風最快今形成 鄭明典：中秋影響北部東部

10日衛星雲圖。（圖翻攝自高知大學氣象情報頁）

歐洲中期預報中心（ECMWF）電腦模擬圖。（圖取自ECMWF）

鄭明典表示，熱帶性低氣壓在可見光影像中旋轉特徵已經很明顯，該區海溫和垂直風切的條件都支持它繼續發展，未來幾天會持續關注它的走向。（圖翻攝自鄭明典臉書）

下周四就是中秋節，不過恐怕有颱風接近台灣，屆時民眾要賞月可能得碰碰運氣。位於關島西方海面的熱帶性低氣壓，最快今（10）日增強為今年第14號颱風「莫蘭蒂」（Meranti，馬來西亞命名，為樹名），13日到15日最接近台灣，未來將持續朝西北移動，勢必影響台灣天氣。

中央氣象局預報中心主任鄭明典今日在臉書為文表示，台灣東側的小高壓會影響更東側「熱帶性低氣壓」的移動，而這個小高壓似乎被模式預報所低估了，這是個預報上的變數。鄭明典接受媒體訪問時指出，高壓退得沒預期快，所以颱風可能會更接近台灣，中秋連假天氣變數很大。

氣象局預報員則說，若關島附近的熱帶性低氣壓發展成颱風，有機會沿著太平洋高壓邊緣朝台灣移動，氣象局正密切觀察中。氣象局提醒，颱風形成之後，13日晚間到15日將是最接近台灣的時候，北部、東北部和東半部都受影響；此外，由於15日正逢中秋節大潮，不只會有長浪，恐怕也會引發海水倒灌，提醒民眾嚴加戒備。

(中時電子報)