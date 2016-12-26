全台罕見！大型同志跨年晚會在台南

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能盛興工廠發動募款，31日將舉辦全台獨一無二的同志跨年晚會，除了強調婚姻平權外，希望台南市政府對建構更友善的同志環境。（程炳璋翻攝）

彩虹台南遊行尚須募款30萬經費，能盛興工廠希望民眾支持響應。（程炳璋翻攝）

台南市31日有一場特別的跨年活動，能盛興工廠募款舉辦的2016彩虹台南遊行，成了全台罕見的大型同志跨年晚會，除了強調婚姻平權外，希望台南市政府對建構更友善的同志環境，在婚姻平權法通過前，同性伴侶也能參加一般的聯合婚禮，並編列大型性別活動經費。

台南市今年除了市府舉辦的跨年晚會場，首度有一場挺同志婚姻的大型跨年遊行晚會「2016彩虹台南遊行」，31日下午2時先在南區水萍塭公園周邊道路遊行，晚上6時至12時過後，在公園內架設舞台辦跨年晚會。

主辦的能盛興工廠預估可號召3000人一起響應，全部活動需50萬元，目前正在募款，尚需30萬經費。

能盛興發言人林佑鍶表示，跨年晚會除了再次強調婚姻平權，更希望台南市政府對同志釋出更多善意，包括比照台北、桃園、台中，同性伴侶也能參加一般人的聯合婚禮，並向台北、高雄市政府看齊，編列大型性別活動經費。

「2016彩虹台南遊行」晚會上有許多在地歌手相挺，歌手周定邦將演唱一首挺婚姻平權的歌曲，有同志跨年遊行晚會的加入，今年的台南跨年夜更加嗨翻天，民眾參加跨年，兼能關注婚姻平權議題。

(中時)