川普就職 三任老婆大集合

美國準總統川普19日與艷光照人的現任妻子梅蘭妮亞出席為金主舉行的VIP接待會與晚宴。（圖/美聯社）

（左）川普第一任妻子伊凡娜2015年10月19日在紐約出席加布里埃爾天使基金（Gabrielle's Angel Foundation）舉辦的癌症研究慈善舞會。（圖/美聯社） （右）川普的第二任妻子梅波斯2015年2月18日在洛杉磯出席奧斯卡獎頒獎前夕的預熱派對。（圖/美聯社）

一切就緒，川普即將入主白宮，成為美國第45任總統，除了現任夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）外，第一任妻子伊凡娜（Ivana Trump），還有第二任老婆梅波斯（Marla Maples）也都準備好了，他們將共聚一堂，參加20日在華府舉行的就職大典。

據《每日郵報》（Daily Mail）與《時人》（People）雜誌報導，伊凡娜將與女兒伊凡卡、兒子小唐納與艾瑞克，還有8名孫子女會合，出席川普的就職典禮。艾瑞克已證實，母親伊凡娜將坐在前排中央的位置。

至於當初介入伊凡娜婚姻，後來扶正成為川普第二任老婆的梅波斯，當然也不會缺席這次盛會。現年53歲的梅波斯於1993年嫁給川普，但兩人在1999年分手。

當現年67歲的伊凡娜被問及，前夫會不會成為好總統時，她的看法與一般人截然不同。她不但表示，川普會成為好總統，早在去年5月時，就表示會在11月投川普一票，以行動全力支持前夫。當時她對川普當選信心滿滿，並表示：「他會把國家當企業來經營，他會談判，也知道如何做決策。」艾瑞克說，母親很了解父親川普，是最支持他的人。

伊凡娜告訴《紐約郵報》（New York Post），她早就料到，前夫會出馬選總統，因為30年前，美國前總統雷根（Ronald Reagan）就鼓勵他這麼做。

伊凡娜指出，儘管後來因為小三介入醜聞，加上他們1992年離婚，美國女性同情她而憎恨川普，他只好按兵不動，但始終未放棄這個夢想。

據悉兩人離婚後，伊凡娜分得約2,000萬美元（約6.3億台幣），價值1,500萬美元（約4.7億台幣）的房地產，還有棕櫚灘（Palm Beach）馬阿拉歌（Mar-a-Lago）俱樂部49%的所有權，以及一年35萬美元（約1,100萬台幣）的贍養費，並得以保有全部的珠寶首飾。

後來伊凡娜曾於1995年與2008年再婚，但前一段婚姻維持了兩年，後一段婚姻只維持了不到一年。

相對的，在23歲的女兒蒂芬妮搭乘私人專機去參加老爸的就職典禮時，身為她母親的梅波斯卻得自掏腰包付旅費。無論如何，梅波斯為女兒這次幫父親站台助選的表現引以為傲，不過她也為蒂芬妮承受龐大的壓力感到心疼。

(中時電子報)