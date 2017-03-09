WBC》情蒐企劃書爭議 趙士強：應該檢討三單位
中華隊今將進行最後一戰，對上地主韓國，不過今稍早，就有立委徐永明公開情蒐500萬企畫書，檢討台灣情蒐是否出問題，中華隊領隊趙士強表示，這半年來情蒐小組相當辛苦，現在去檢討，教練團、選手或情蒐小組格局太小。
趙士強說，感覺檢討情蒐這是小細節，那如果今天球隊都打很好，那是不是要歸功於情蒐小組，不一定，半年來他們跑到美國、韓國等地，真的非常辛苦。
要檢討台灣棒球，趙士強認為，應該要從三個大單位檢討起，就是體育署、棒協與中華職棒，三個單位每次國際賽都在搞分裂，真的很不好，球迷應該也是想看到這方面的改革，球隊有不參加國際賽的權利，但中職和棒協沒有權力不參加。
針對企劃書爭議，趙士強也說，現在中華隊還在比賽，台灣的人們應該要當他們最強的後盾，而不是這個時間，來扯這些事情。
(中時電子報)
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