WBC美國勝加拿大 挺進第2輪
WBC世界棒球經典賽，美國今晚擺脫前役遭多明尼加逆轉輸球陰霾，以8比0擊敗加拿大，打進第2輪。
美聯社報導，美國隊在分組賽以2勝1敗挺進第2輪，暫時拋開11日5分領先下，最後竟遭多明尼加7比5逆轉輸球的痛苦。
美國隊挺進第2輪後，將繼續尋求突破過去3屆經典賽都未能闖進決賽的窘態。
於上屆2013經典賽奪冠的多明尼加，稍早以10比3擊敗哥倫比亞，以第1輪3戰全勝之姿挺進第2輪。首輪3戰盡墨的加拿大遭淘汰，還是沒能改寫經典賽首輪止步的命運。1060313
(中央社)
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