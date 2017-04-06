遏止重機違規歪風 台三線連假取締127件超速
台三線苗栗三灣路段本月2日發生現役軍人騎乘重機過彎速度過快，撞上對向機車騎士，苗栗縣警察局交通隊及轄區頭份分局在清明節連續假期加強取締，4天共取締127件違規超速，遏止飆車歪風。
台三線道路幅寬、彎道多，每逢週休二日及連續假期，吸引大型重機車愛好者成群結隊行駛，不僅重機引擎聲嚇人，少部分駕駛人違規超速，近年來造成多起交通事故。
清明連假第二天，台三線三灣鄉大河村路段發生現役軍人騎乘大型重型機車，因車速快、轉彎壓車時不慎，連人帶車衝向對向車道，迎面撞上對向車道的機車，所幸重機騎士僅骨折。
分局為維護鄰近居民及用路人安全，持續執行取締大型重型機車違規，針對大型重型機車無號牌、使用偽（變）造號牌、變更車 排氣管、拆除消音器、超速、闖紅燈等違規加強取締告發，並在易超速路段移動式測速照相，清明連假共取締2件大型重型機車嚴重超速、18件一般超速、4件其他車輛嚴重超速、103件一般超速。
頭份警分局長林振明強調，台三線絕非飆車天堂，分局將持續加強取締超速，針對易肇事路段，將召集相關道路主管機關會勘及改善工程。
(中時)
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