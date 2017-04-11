巴西自製潛艦 預計2018完成首艘
巴西正在建造自己的新式潛艦，首艘「雷徹羅號」在2015年開工興建，預計在2018年7月可以服役，此型潛艦總數4艘，最後一艘可在2022年12月完工。
詹氏防衛網(Janes’ Defense)報導，目前雷徹羅號(S40,BNS Riachuelo )、烏邁塔號(S41,Humaitá)是由在巴西國營冶金結構工廠（UFEM）組裝，而特納羅號(S42,Tonelero)、安格史托拉號 (S43,Ango Stura)是在另一個國營鋼鐵廠(NUCLEP)中建造。
「雷徹羅號」是源自法國的天蠍級(Scorpene-class)潛艦修改而來，水上航行12節，水下極速22節，全長75公尺、排水量2000噸的中尺寸柴電潛艦。不過受困於巴西經濟衰退影響，雷徹羅號原先預計今年完工的時程拖延到明年，但是巴西海軍仍排除萬難要完成這個項目。
除此之外，巴西還希望到2027年可以建造核動力潛艦，將命名為阿爾貝托海軍上將號(SN-BR AlmiranteÁlvaroAlberto)，他是巴西的海軍工程師，也是巴西核能技術的發起者。巴西將要取得法國技術支援，預計將耗資95億美元執行這項計畫。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。