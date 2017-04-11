巴西自製潛艦 預計2018完成首艘

巴西得到法國(天蠍級)授權建造自製潛艦。天蠍級有許多海軍使用，除巴西以外，還有智利、馬來西亞、印度等國。圖為智利海軍同型艦。(圖/智利海軍)

巴西正在建造自己的新式潛艦，首艘「雷徹羅號」在2015年開工興建，預計在2018年7月可以服役，此型潛艦總數4艘，最後一艘可在2022年12月完工。

詹氏防衛網(Janes’ Defense)報導，目前雷徹羅號(S40,BNS Riachuelo )、烏邁塔號(S41,Humaitá)是由在巴西國營冶金結構工廠（UFEM）組裝，而特納羅號(S42,Tonelero)、安格史托拉號 (S43,Ango Stura)是在另一個國營鋼鐵廠(NUCLEP)中建造。

巴西潛艦是授權全部自製，壓力殼也是國內鋼鐵廠打造。(圖/DCNS)

「雷徹羅號」是源自法國的天蠍級(Scorpene-class)潛艦修改而來，水上航行12節，水下極速22節，全長75公尺、排水量2000噸的中尺寸柴電潛艦。不過受困於巴西經濟衰退影響，雷徹羅號原先預計今年完工的時程拖延到明年，但是巴西海軍仍排除萬難要完成這個項目。

除此之外，巴西還希望到2027年可以建造核動力潛艦，將命名為阿爾貝托海軍上將號(SN-BR AlmiranteÁlvaroAlberto)，他是巴西的海軍工程師，也是巴西核能技術的發起者。巴西將要取得法國技術支援，預計將耗資95億美元執行這項計畫。

(中時電子報)