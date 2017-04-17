「12導管心電圖」發威 北市消防局救回心肌梗塞翁
台北市消防局繼高雄市之後，推出「12導管心電圖」系統，可縮短心肌梗塞病患緊急救護約10分鐘，增加搶救成功率。16日北市消防局就利用該系統，及時與醫院聯繫，從鬼門關前將心肌梗塞的八旬老翁救回。
16日約11時30分，北市119接獲信義區永吉路民眾報案，年約80歲男性於自宅客廳意識不清，119立刻派遣永吉高級救護分隊出勤，3分鐘後救護車到達現場，評估發現病人發紺呼吸喘，冒冷汗，血壓低，因已有休克症狀，先打靜脈輸液，儘快移至救護車上後，進行「12導程心電圖」檢查。
檢查發現病人緩脈（48次/分），且研判為下壁心肌梗塞，因此立即將心電圖上傳雲端，同步通報就近的聯合醫院忠孝院區準備急救，送醫途中給予病人阿斯匹靈（Aspirin），救護車到達醫院時，急診室與心臟科早已做好急救準備，經家屬同意送入心導管室，打通2條血管，分秒必爭，挽救寶貴生命。
據忠孝院區急診室主任李彬州表示，「在病人送到急診室之前，已經收到119傳來的12導程心電圖，這代表北市的緊急救護又邁向一個新的里程，藉由到院前12導程心電圖的傳輸，可以縮短病人得到確切治療的時間，保障市民的健康。消防局與衛生醫療機構的充分合作與無縫接軌，是市民之福」。
消防局表示，目前正在推動的12導程心電圖傳輸暨心肌梗塞分級送醫，主要針對20歲以上成人，12小時內有胸痛(悶)或者冒冷汗、喘、噁心嘔吐狀症者，經當事人同意，在現場進行12導程心電圖檢查並將資料立即傳輸到醫院急診室，促進早期診斷，以縮短病人症狀發生至打通血管的時間，減少長期併發症的發生。
(中時)
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