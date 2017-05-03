年改爆口角 退休金採計最後在職15年平均俸

立法院司法及法制委員會審查年金改革法案，針對有爭議的退休金採計年限，考試院堅持採計10年，但民進黨立委認為應採15年，國民黨團與親民黨團支持考試院立場，召委段宜康裁示表決引發口角，民進黨以人數優勢通過這項初審，藍綠不滿互嗆，段宜康宣布暫時休息。

考試院版本退休金給與之計算基準以五年為過渡期，逐年改為採計10年，民進黨團版本則是10年過渡期，採計到最後在職前15年，銓敘部長周弘憲表示，若依照新制的退休金採計年限，以採計15年的方案，50年可節省285億元，採計10年可節省200億元，相差約85億。

退撫司長呂明泰表示，考試院沒忘記改革過程要注意公務員權益保障，因此堅持採計10年的方案，國民黨團與親民黨團也支持10年的方案，國民黨團副書記長曾銘宗表示，政府舉債8年8900億蓋前瞻，卻不願意50年花85億，什麼政府啊？

藍綠對此有歧見，段宜康裁示進入表決，引發藍委不滿，國民黨團書記長王育敏說，整天會議進行都很順利，前面有爭議條文也都有裁示保留，為何這項就要表決做處理，應該也要保留到院會處理。民進黨立委蔡易餘反嗆，為什麼什麼都一定要聽國民黨立委的意見？「我們也有聽考試院的意見，只是最後不採納嘛！」

(中時)