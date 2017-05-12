蔡說聽到了 葉毓蘭諷：把人民當噪音？
蔡英文總統昨日提到，「有人說，我執政為什麼街上那麼多人、聲音那麼大？我的意思是說，你有事情就大聲講嘛，但是，我聽到了以後就不用再繼續那樣大聲了」前警大教授葉毓蘭在臉書問小英「你真的聽到了嗎?還是有聽沒有到?」要蔡英文以行動表現真的聽到人民的聲音。
蔡政府上任後，街頭抗爭仍然不斷。蔡英文曾對年經人說「我常常會說，如果你有一件事告訴政府，他第一次沒聽到，第二次可以大聲一點，第三次也可以大聲一點，甚至於拍桌子。」然而，蔡英文也說「我也一直說，沒有必要就不要常常走街頭，因為這個社會除了提醒問題存在，走街頭雖然是每個人權利，更重要的是走完街頭後坐下來好好理性的談。這是一個民主社會，一個進步社會更重要的價值。」
昨日蔡英文接見「第24屆全國十大傑出愛心媽媽慈暉獎」得獎人，她提到，「有人說，我執政為什麼街上那麼多人、聲音那麼大？我的意思是說，你有事情就大聲講嘛，但是，我聽到了以後就不用再繼續那樣大聲了。」
前警大教授葉毓蘭轉貼相關新聞，並問蔡英文「你真的聽到了嗎?還是有聽沒有到?」她表示，蔡英文在馬英九執政時，多次號召群眾上街頭，「街頭見」「大聲講」「拍桌」，還是蔡在當選後告訴我們的，現在卻說，我聽到了就不必再大聲!
葉毓蘭問「你真的有聽到人民的啜泣聲嗎?還是我們說我們的，從來沒有進入你的聽覺音波範圍?還是你一直把我們的話當成噪音，清除了?請以行動表現:你真的聽到人民的聲音!」
(中時電子報)
文章來源：葉毓蘭臉書
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