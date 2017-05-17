洪秀柱台中造勢 要為台灣找出一條路

國民黨主席候選人洪秀柱，今晚在台中大鵬新城舉行挺柱大會，表示大陸在一帶一路，台灣在吵一例一休，我們應該搭大陸的起飛便車，站在巨人的肩膀順勢而飛。（黃國峰攝）

國民黨主席候選人洪秀柱， 今晚在台中大鵬新城舉行挺柱大會，受到民眾熱烈歡迎。（黃國峰攝）

前立委蔡錦隆（右起）、邱毅等人都到場站台相挺。（黃國峰攝）

洪秀柱強調「國民黨主席要為台灣找出路，要給年輕人搭舞台」。（黃國峰攝）

國民黨黨主席候選人洪秀柱今晚在台中市西屯區大鵬新城舉行挺柱造勢大會，大批支持者擠爆會場，前立委邱毅和蔡正元也現身站台力挺，洪秀柱說，「國民黨黨主席要為台灣找出一條路」，為年輕人搭舞台，現在大陸在一帶一路，台灣在吵一例一休，「我們應該搭大陸的起飛便車，站在巨人肩膀順勢而飛。」

洪秀柱一上台先為國民黨黨代表候選人加持「1柱擎天」加油棒，全場氣氛熱烈，支持者高喊「凍蒜！」聲不斷。

「大陸在開一帶一路國際建設論壇高峰會議，我們卻在吵一例一休，台灣倒退嚕！」洪秀柱說，大陸推動全球化，民進黨政府上台後，把台灣搞成什麼樣子，罵軍公教是米蟲，前瞻計畫八千八百億不知錢從那裡來？「現在政府頭殼是不是壞去了！」

洪秀柱表示，台灣觀光「慘」業，造成餐廳飯店生意冷清，別人起飛，我們在倒退，但國民黨也要檢討，全世界最有錢的政黨之一，有人有錢卻得不到政權，她要讓國民黨浴火重生脫胎換骨，讓老百姓願意讓你站起來。

「黨主席選舉攸關台灣未來前途和命運，不只是國民黨家務事！」她強調，團結很重要但不是口號，不是利益交換，團結要有行動。

洪秀柱說，國民黨從前總統李登輝之後，失去政黨方向和目標，變成沒有靈魂的選舉機器，選舉不是吃飯、布椿、買票叫團結，要有理念結合，否則老百姓不再信任我們。

「莫怪年輕人不靠過來國民黨！」她說，國民黨黑金印象失去核心價值，愛台灣變民進黨專利，國民黨愛台灣變賣台，她要「用壯育青」給年輕人一片天，為年輕人走出一條路，她參選黨主席不是名位，而是服務的開始。

兩岸關係要往那裡去？台灣要往那裡走？洪 秀柱表示，通過兩岸政策就是要深化九二共識，中華民國憲法就是一中憲法，兩岸分治，但兩岸不是明年就統或是後年統一，我們害怕被統，沒有尊嚴的統，台灣也不可能獨立，這是歷史的現實，政治的現實，負責任的政治人物應想辦法讓兩岸坐下來談。

「和對岸談了，才能了解我們的善意！」洪秀柱說，現在大陸成為世界第二大經濟體，邁向世界高峰，台灣應該搭大陸他們起飛便車，站在巨人肩膀順勢而飛，為什麼要這樣？就是要替台灣想一條路。

(中時)