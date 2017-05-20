肚兜辣綁蝴蝶結 蔡依林0布料幾乎裸背好辣
天后蔡依林（Jolin）走在時尚尖端，擁火辣身材曲線的她，總是自信、大膽嘗試，各種造型都能完美駕馭，每回Jolin曬出穿搭照總是能引發討論，蔡依林昨（19日）則曬出辣穿肚兜照，背面只有綁蝴蝶結，Jolin幾乎是裸背，火辣指數爆表。
蔡依林近日前往北京工作，日前曬出穿搭照，帥氣秀塊狀腹肌，Jolin明顯凹凸線條，讓人見識到她的好身材，而蔡依林昨更豪曬幾乎裸背照，身穿白色肚兜的她，背面辣綁蝴蝶結，美背若隱若現，性感背肌全都露，照片讓網友眼睛大吃冰淇淋。
(中時電子報)
關鍵字：蔡依林
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。