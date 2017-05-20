肚兜辣綁蝴蝶結 蔡依林0布料幾乎裸背好辣

蔡依林辣穿肚兜照，背面只有綁蝴蝶結，Jolin幾乎是裸背，火辣指數爆表。（圖／取材自蔡依林Instagram）

天后蔡依林（Jolin）走在時尚尖端，擁火辣身材曲線的她，總是自信、大膽嘗試，各種造型都能完美駕馭，每回Jolin曬出穿搭照總是能引發討論，蔡依林昨（19日）則曬出辣穿肚兜照，背面只有綁蝴蝶結，Jolin幾乎是裸背，火辣指數爆表。

蔡依林近日前往北京工作，日前曬出穿搭照，帥氣秀塊狀腹肌，Jolin明顯凹凸線條，讓人見識到她的好身材，而蔡依林昨更豪曬幾乎裸背照，身穿白色肚兜的她，背面辣綁蝴蝶結，美背若隱若現，性感背肌全都露，照片讓網友眼睛大吃冰淇淋。

(中時電子報)