追捕毒犯中槍無法破格？ 警政署：仍可記2大功

台中市警局霧峰分局偵查隊何姓小隊長，前年攻堅追捕毒犯時中槍，但警政署審議後，駁回台中市警局的破格晉身申請。警政署指出，何員雖未達特殊功績陞職，但仍可提報功蹟警察獎章併一次記二大功。

根據警察人員人事條例第20條規定，警察人員具有特殊功績陞職者，應予陞職。並由內政部警政署召開會議公開審議之。而警察人員陞遷辦法第13條之1規定，本條例第20條第2項所稱具有特殊功績者，指具有下列事蹟之一，並居首功者：（三）冒生命危險，捕獲重要案犯，消弭禍患。

「內政部警政署特殊功績陞職審議會設置要點」規定，特殊功績陞職審議會置委員11人，由本署副署長、主任秘書、督察、政風、人事、法制室主任、刑事警察局局長及遴聘社會公正人士、學者、專家4人擔任審議委員，審議特殊功績案件。

警政署表示，依規定，特殊功績陞職者必須同時符合「捕獲重要案犯」、「冒生命危險」、「消弭禍患」及「居首功」等要件。

本案經警政署召開特殊功績陞職審議會，經委員達成共識，「何員雖未達特殊功績陞職，但認為仍可提報功蹟警察獎章併一次記二大功」 。

警政署說，審酌會中部分委員有不同意見，已請台中市警局及人事室提供何員詳細出力事蹟資料，再送署審議。

(中時)