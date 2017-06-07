7槍手連環恐攻伊朗國會與何梅尼墓 8死8傷
3名槍手周三早晨闖入伊朗國會，大約半個小時後，另有4名「恐怖分子」在伊朗已故精神領袖何梅尼（AyatollahRuhollah Khomeini）的陵墓外發動攻擊，而其中包括一名女自殺炸彈客。目前在國會建築內有1名警衛死亡，還有8人受傷，而在陵墓外則有1名園丁死亡。
據伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim news agency）在推特上報導，槍戰仍在持續。該社記者推文說，目前在伊朗國會有7人死亡，4人遭挾持。
伊朗半官方法斯通訊社（Fars）說，一名持著手槍，兩名持AK-47突擊步槍的武裝分子在攻擊國會前顯然經過預先策劃。
據法新社報導，一名伊朗議員告訴伊朗官方伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB），有3名槍手在國會建築內，而在距國會約12英里（約19公里）外的何梅尼陵墓外，則有4名「恐怖分子」接著發動攻擊。
伊朗學生通訊社（ISNA）稱，一名女性自殺炸彈客在位於德黑蘭南部的陵墓引爆炸彈。
另一名伊朗議員說，安全部隊已包圍1名攻擊者，而國會建築所有的出口都已封鎖。
「槍擊發生時，我就在國會內，大家都既震驚，又害怕，」一名身在現場，但不願透露姓名的記者說，「我看到兩個人開槍亂射一通。」
據CNN報導，伊朗國會安全戒備十分嚴密，目前還不清楚，這些武裝分子是怎麼進去的。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。