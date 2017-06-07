7槍手連環恐攻伊朗國會與何梅尼墓 8死8傷

從伊朗國會建築外可看到攻擊者持槍站在窗口。（圖/推特）

塔斯尼姆通訊社人員推文說，伊朗國會內有7人死亡，4人遭挾持。（圖/推特）

3名槍手周三早晨闖入伊朗國會，大約半個小時後，另有4名「恐怖分子」在伊朗已故精神領袖何梅尼（AyatollahRuhollah Khomeini）的陵墓外發動攻擊，而其中包括一名女自殺炸彈客。目前在國會建築內有1名警衛死亡，還有8人受傷，而在陵墓外則有1名園丁死亡。

據伊朗塔斯尼姆通訊社（Tasnim news agency）在推特上報導，槍戰仍在持續。該社記者推文說，目前在伊朗國會有7人死亡，4人遭挾持。

伊朗半官方法斯通訊社（Fars）說，一名持著手槍，兩名持AK-47突擊步槍的武裝分子在攻擊國會前顯然經過預先策劃。

據法新社報導，一名伊朗議員告訴伊朗官方伊斯蘭共和國廣播電視台（IRIB），有3名槍手在國會建築內，而在距國會約12英里（約19公里）外的何梅尼陵墓外，則有4名「恐怖分子」接著發動攻擊。

伊朗學生通訊社（ISNA）稱，一名女性自殺炸彈客在位於德黑蘭南部的陵墓引爆炸彈。

另一名伊朗議員說，安全部隊已包圍1名攻擊者，而國會建築所有的出口都已封鎖。

「槍擊發生時，我就在國會內，大家都既震驚，又害怕，」一名身在現場，但不願透露姓名的記者說，「我看到兩個人開槍亂射一通。」

據CNN報導，伊朗國會安全戒備十分嚴密，目前還不清楚，這些武裝分子是怎麼進去的。

(中時電子報)