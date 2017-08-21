中華挺中華 華航為世大運加油
全球矚目的年度體育盛事「2017臺北世界大學運動會」盛大登場，中華航空榮膺世大運指定航空，力挺世大運當仁不讓， 8月24日台北小巨蛋更將上演中華台北對決南韓的男籃傳統大戰賽事，由「華航啦啦隊 CI Beauties」擔任中場表演嘉賓，以精湛舞技為中華健兒加油打氣，帶領全台民眾一起為中華隊每個精彩進球喝采。
華航董事長何煖軒表示，「2017台北世大運」是我國歷來主辦規模最大、層級最高的國際綜合性運動賽會，華航一向支持體育活動及選手，並善盡企業社會責任，此次很榮幸做為世大運頂級官方贊助夥伴，共同宣傳世大運行銷台灣，讓全世界看見台灣，將台灣推向世界，讓全世界感受台灣的熱情與美好。
華航航網綿密，遍及亞洲、歐洲、美洲、大洋洲等地，共飛航29個國家/地區、147個航點。華航接送來自世界各地的好手來台參賽，秉持以客為尊的服務精神，提供各國選手的機票折扣與優質服務，並給予搭機人員行李託運相關優惠與細心的運送服務，讓國際參賽選手沒有後顧之憂，在賽場上盡情發揮所長。
華航也迎接來自世界各地的民眾來到台灣，本月推出由曼谷、檳城、吉隆坡、新加坡、首爾、釜山等地出發飛往台灣的優惠機票，旅客於華航官網購票可享95折，還可持護照及登機證兌換「台北雙層巴士4小時免費體驗券」、「2017馬泰限量插畫悠遊卡」等限量好禮；華航精緻旅遊祭出「FUN TAIPEI」促銷活動，精選17家優質飯店，提供機加酒的優惠方案，熱情歡迎海外旅客來台觀賞這場年度體育盛事，並且悠遊台灣美麗的風光。
(工商)
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