世大運》仿效灌籃高手 男足發揮黑田精神
漫畫《灌籃高手》中湘北高校安西教頭病倒，主將三井壽比賽時在椅子放上教練的照片打氣，在臺北世大運面對類似狀況的中華男足，先發球員賽前也都拿著日籍教頭黑田和生的96號球衣合照，希望發揮「黑田精神」，為教練而戰。
「選擇96號，是因為黑田教練球員時代都是穿96號球衣，雖然他人在醫院，我們還是照著他在日本移訓的戰術來踢，」代理教頭李文財表示，留在日本就醫的黑田，也會透過視訊觀看中華隊比賽，還透露黑田已從加護病房轉到普通病房休養的好消息。
李文財透露，因應9月5日作客巴林的亞洲盃資格賽，不是世大運代表隊的中華隊本土國腳，也於20日報到，未來將與世大運代表隊一起訓練。
對巴林之戰的最終名單預計26日出爐，全隊31日飛往巴林，與陳柏良、溫智豪、殷亞吉、朱恩樂等旅外國腳會合。由於黑田已確定無法執教該役，將由具有亞足聯A級教練證的平田禮次暫代總教練職務。
(中時電子報)
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