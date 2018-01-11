苗可麗：認養國外貧童 發揮善的循環

2018年01月11日 04:08 中時 廖德修

苗可麗（左2）關心胡文發的日常生活狀況。（圖／至善基金會提供）

苗可麗（右1）牽著胡文發的手上學去。（圖／至善基金會提供）

胡文發（左1）和父母親在家門前閒坐。（廖德修攝）

至善基金會一行人本月9日離開廣治省東河市，朝著達克隆縣前進，只見山路彎曲，車子越爬越高，最後停在一幢簡陋的民宅前。基金會事先提醒眾人，被認養的小孩胡文發木訥怕生，不過認養他的藝人苗可麗不愧是金鐘獎最佳女主角得主；從見面開始就使出渾身解數逗阿發笑，希望快速拉近「母子」間的距離，可惜阿發似乎不大領情，一雙眼睛始終睜得大大的，擠不出一絲笑容。

阿發是越南少數民族之一的雲喬族人，達克隆縣則是越南最貧窮的62個地區之一，居民主要以種植為業，生活清苦，阿發從2014年起接受至善的援助，今年唸小五。阿發的父親43歲，有6個小孩，他說自己的收入連全家都吃不飽，幸好有至善的協助，可以幫阿發買衣服、繳學費。儘管自己只有小學3年級的程度、老婆不識字，仍希望阿發繼續讀書，不要學壞，將來找到一個穩定的工作。

阿發就讀的是達克隆小學第二分校，學校老師黎玉石表示，阿發個性木訥、平常就不太愛講話，但學習態度認真，數學還不錯。黎玉石又說，少數民族學童輟學率高是因為語言不通，還有家境不好，家長不給上學，要留在家裡幫忙。

不過阿發的父母很開明，鼓勵小孩要多讀書才有機會擺脫貧困。原本似乎打算保持緘默到底的阿發，後來終於透露自己的願望是想當老師，而且是在家鄉教書，就像黎老師一樣。

就在一行人準備離開時，阿發以為就要和家人分別了，終於忍不住哭了出來。眾人也彷然大悟，原來阿發擔心的是這個，他竟以為苗可麗「媽媽」是要帶他去台灣；以這個年齡的他而言，確實不容易接受，難怪他始終一副心不甘情不願的模樣。

苗可麗說，其實認養國外貧困小孩這件事，可說是一種善的循環，不僅可以改變一個人、一個家庭的命運，將來這個小孩的還可以影響周遭的人，如今的社會很需要發揮這種善的力量，希望各界人士多多響應。

(中時)