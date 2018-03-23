用堅持成就價值！日本大師高松伸打造台中第一棟住宅寶鴻「清美」

2018年03月23日 20:08 中時 盧金足

高松伸難忘首次到基地是在一場短暫大雨後，陽光從雲端露出光芒，這場「光之雨」美景，也讓他愛上台灣。（盧金足攝）

寶鴻建設總經理陳明仁（左）與高松伸建築師認識將近10年，兩人從相斥到相吸合作，其中有許多趣事，攜手打造寶鴻「清美」，以後還有合作計畫。（圖／寶鴻提供）

寶鴻「清美」住戶陳道杰以小提琴演奏日本民謠「朧月夜」迎賓，「清美」也因為大師的到訪，整座社區更添溫馨笑聲。（盧金足攝）

被譽為百分百建築師的高松伸設計坐落於自由路與公館路口的寶鴻「清美」，令人驚艷。（盧金足攝）

日本國寶級當代建築大師高松伸，在台灣知名作品高雄捷運美麗島站，有「機械主義大師」封號，與興建台中國家歌劇院的伊東豊雄齊名，23日重回他在台中市興建的第一個住宅作品寶鴻「清美」，憶起首次到基地是在一場短暫大雨後，陽光從雲端露出光芒，這場「光之雨」美景，也讓他愛上台灣。

滿意在台灣的那個作品？高松伸回答說，「從現在開始！」被日媒譽為百分百建築師的高松伸，重回坐落於自由路與公館路口的寶鴻「清美」，住戶陳道杰以小提琴演奏日本民謠「朧月夜」迎賓，感人的歌曲旋律讓很多人熱淚盈眶。

高松伸表示，「清美」是他在台中唯一的集合住宅作品，希望能將大自然的幸福帶給住戶，並在外觀設計中加入這樣概念。

寶鴻建設總經理陳明仁說，與建築師高松伸認識將近10年，兩人從相斥到相吸合作，其中有許多趣事，最難忘的是高松伸從不遲到，許多建商不敢邀請國際大師設計，因為他們對很多細節非常堅持，「清美」整體外觀耗費3000萬，建材要求比一般貴7、8倍，且無得商量。

「大師的堅持讓我甘拜下風！」陳明仁說，因為石材的黑色與紋理綿密的程度，在高松伸眼中差一釐，就差之千里了。

高松伸對陳明仁的印象，形容第一眼看到陳明仁，「感覺是無法好好溝通的人」，但經過幾次的「衝撞」後，兩人合作卻愈來愈契合，形同兄弟，「我認為，他搞不好也會學我蓄起小鬍子！」引發現場一陣笑聲。

陳明仁新購入的河南路、大業路口土地，計畫再度邀請大師操刀設計，約500坪的基地，規畫2至3房，總價應該會在千萬以內，希望能讓年輕人買得起「好住」「低總價」的好宅，預計年底推出。

此外，寶鴻建設在美術館園道的「大白」先建後售已經成屋，是由知名建築師王銘鴻設計，陳明仁強調，在城市指標地段環境上，一定要有好的建築來輝映。

「大白」淨白外觀十分醒目，而內在公設空間，更是由亞洲豪宅空間設計大師王勝正操刀，即將在近期正式公開銷售。

美術館園道靜巷全齡宅，獨一無二的純雙併61坪空間，戶戶三套房規劃，「大白」前庭後院的寧靜，遠山近綠豁然開朗，彷彿台北仁愛路名人巷、大安森林公園靜巷名流居，安安靜靜的生活，環境醒目卻不喧嘩、建築大膽卻不招搖，空間講究細節卻大開闔，喜歡低調靜謐的人就住「大白」。

(中時)