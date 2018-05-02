嘉義版陳樹菊！獨眼阿公穿破鞋 50年捐千萬助貧

2018年05月02日 10:40 中時 廖素慧

城隍廟董事長賴永川（右二）表揚感謝陳亮宏（左三）與林桂芳夫婦的善心義行。（廖素慧攝）

陳亮宏穿破鞋省吃儉用，捐款千萬元助貧。（廖素慧攝）

嘉義城隍廟慈善會88歲志工陳亮宏，自幼因眼疾一眼失明，一輩子理髮為業扛家計，但助人之心宏大，捐20元不嫌少，自己穿破鞋省吃儉用，50餘年來捐千萬餘元助貧，被稱為「陳善人」，妻子及親友受感召相挺，也都慷慨解囊濟弱。

台東有陳樹菊，嘉義有陳亮宏，都是省吃儉用，濟貧為先。陳亮宏小時候生病，家貧無力救治，致他右眼失明，但他越挫越勇，以救助貧困為志業。

陳亮宏20幾歲在城隍廟旁開理髮店，當時理髮收費20元，他捐款給嘉義城隍廟救濟貧窮人家，並號召親朋好友加入，後來陳亮宏進駐當年嘉義市稅捐處開店理髮，義行感動稅捐處員工，紛紛加入他的捐款助人行列，約有百餘人每月捐款100元，後來有人退休後仍持續捐款，善行不斷。

民國70年，嘉義城隍廟成立慈善會，陳亮宏當義工，負責收善款，每周與慈善會到雲嘉南地區各角落探訪申請救助的案家，關懷他們，民國100年，80歲陳亮宏結束理髮業退休，與妻子林芳桂遷居高雄，含貽弄孫享天倫，仍定期參加慈善會捐款及訪視，至今37年從不間斷。

林芳桂說，先生省吃儉用，不外出遊覽、不出國，連鞋子破了也捨不得換新鞋，一心一意只想省下錢來幫助貧困的人，她深受感動，轉而支持他，跟著他做，更能感受到助人的快樂。

嘉義城隍廟慈善會會長蘇文聰表示，陳亮宏夫妻每2周往返嘉義、高雄訪視弱勢家庭，每次捐款約2萬元，每逢冬令救濟，更招募家族捐款、捐物資近10萬元，陳亮宏從20幾歲到現在默默行善一甲子，捐盡畢生積蓄逾千餘萬元，聞聲救苦，人人稱他為「陳善人」，當之無愧，宛如嘉義版陳樹菊。

(中時 )