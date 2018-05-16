民進黨公布總統執政兩年滿意度民調 年輕人不滿意度近五成

民進黨副祕書長徐佳青。（黃世麒攝）

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民進黨中央黨部16日公布蔡英文總統就職兩周年民調，副祕書長徐佳青表示，有54.9％的民眾支持蔡總統，但不滿意度高於滿意度。（黄世麒攝）

民進黨今公布蔡英文總統就職兩週年民調，蔡總統滿意度為41.7%，不滿意48.4%，不滿意高於滿意度；其中，年輕族群20～29歲不滿意度49.9%近五成，高於滿意度；支持度則為54.9%，不支持40%，支持度高於不支持。

此外，在總統施政部分，民眾最滿意蔡政府的政策前三名為長照、年金、拖育托嬰，兩岸關係立場最後。

民進黨副秘書長徐佳青分析，民眾對政府改革進度、幅度看法紛紛分歧，是造成蔡總統滿意度滿意度下滑原因；不過她也說，不滿意度偏高，民進黨執政要繼續努力。

民進黨今天公布蔡總統執政兩年施政滿意度，政黨傾向分析，滿意度部分泛綠67.8%，泛藍18%，中間選民26.1%。各年齡層分析，僅60歲以上民眾滿意度高於不滿意度，年輕族群20～29歲滿意度37%，不滿意度49.9%。

支持度部分，泛綠89.8%支持，泛藍2成，中間選民35.5%。各年齡層都為支持度高於不支持度，其中20～29歲年輕族群支持度高達69.9%、不支持度32.9％，30~39歲不支持度為各年齡層最高為46.3%，支持度則為48.4%。

民調詢問「有人說，現在是改革的關鍵階段，有人希望趕快改革，有人希望不要改革，雙方都不滿意，這就是蔡英文滿意度下滑的原因，請問您同不同意這種說法？」有53.3%同意，37.1%不同意。

至於「有人說，即使滿意度下滑，但政府改革的方向是對的，改革的腳步不能停，應該在平衡中繼續往前走，請問您同不同意這種說法？」70.6%同意、不同意23.2%。

本次民調執行時間為2018年5月14日至15日，有效樣本1020份，在95﹪的信心水準下，抽樣誤差約為±3.1。訪問對象為20歲以上具有投票權公民，加權方式：依內政部公佈之2018年1月份人口統計資料加權性別、年齡、戶籍、教育程度。

(中時 )

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