《全球星期人物》非典型王妃！克服娘家鬧劇 哈利王子的二婚新娘梅根

2018年05月19日 09:00 中時電子報 蔡萱

梅根與哈利大婚在即。（facebook@the royal family）

英國哈利王子將在今天舉行和美國女演員梅根舉行世紀婚禮，這名曾經離過婚的好萊塢明星遇上英國王子的浪漫愛情故事羨煞不少年輕女性，然而她的膚色、娘家成員惡言相向、交往歷史卻也紛紛引來質疑，不過在經歷婚前的這些鬧劇，也讓外界看到了哈利王子對她的珍惜、看到充滿自信、理想的「美國公主」，以不同於常規溫柔婉約的王妃形象，用特殊的氣質和個性成功收服哈利王子的心，今天以後她也即將成為向來保守的英國王室中，難得一見的非典型王妃。

出生在美國洛杉磯的中產家庭的梅根與哈利王子過去交往眾多對象截然不同，其中最大的不同，就是她除了是美國人外，還有她混血的血統。和她十分親近的母親拉德蘭（Doria Radlan）為非裔美國人，擔任社工也是瑜伽治療師。而在大婚前惹出眾多麻煩的父親湯瑪斯（Thomas Markle）則是荷蘭與愛爾蘭裔美國人，身為燈光總監的他曾得過艾美獎的殊榮。

被好友爆料從小就夢想當「人民王妃」、也就哈利王子母親黛妃2.0的梅根，被不少人認為能嫁給哈利王子簡直是中了人生的樂透。不過撇開看似變成公主的童話故事不說，其實梅根的確從小受到幸運之神的眷顧，湯瑪斯在她兒時就中了樂透彩約75萬美元（約新台幣2千多萬），不僅讓她成長過程中衣食無虞，更讓她從小就去了最高級的學校、接受最好的教育。

梅根儼然已經有了王妃的風範。（美聯社）

梅根舉手投足間都展現出自信。（美聯社）

哈利與梅根宣佈訂婚。（facebook@the royal family）

而被寄予眾望的梅根也沒讓父母失望，她最後也從名校西北大學（Northwestern University）拿到戲劇和國際關係兩個學位。之後她也曾在美國駐布宜諾斯艾利斯大使館實習，為她的政治工作生涯鋪路，不過最終在因緣際會下她選擇了戲劇專業走上了演藝人生。

儘管梅根擁有亮麗的學位和演藝成就，但對於作為一個英國王子的交往對象來說，似乎都比不上她離過婚的身份更受外界矚目。梅根在2013年因為「聚少離多、感情疏離」而結束了與著名監製伊格森（Trevor Engelson）2年的婚姻，也傳出不少流言飛語認為梅根是用完了伊格森的人脈成名後，就一腳把他甩掉。

當年年僅23歲的梅根剛進好萊塢時遇見了伊格森，兩人交往的6年期間，伊格森為這個剛起步的年輕女演員打開了演藝之路，兩人最後也在2011年於牙買加的海邊舉行婚禮。

梅根也在此時接到了美劇《無照律師》（Suits）中飾演律師助理瑞秋一角，她也在7季的時間終於在好萊塢打開知名度，在此之前她也曾參演《CSI犯罪現場：邁阿密》、《新飛越比佛利》等電視劇以及擔任模特兒，多是以客串角色出現在銀光幕前。

隨著與哈利王子的大婚逼近，梅根已經駕輕就熟地在鏡頭前展現獨特魅力、為王室形象帶來一股新氣息。然而正當她融入皇室之時，她娘家隔著大西洋對外發聲，包括她同父異母哥哥小湯瑪斯（Thomas Markle Jr）與姊姊薩曼珊（Samantha Grant），都不斷批評梅根忘恩負義不邀請家人參加婚禮，家人為支持她的演藝之路弄到破產之後，梅根就置之不理，甚至還寫公開信券哈利王子趕快取消這場「史上最大錯誤」的婚禮。

除此之外，薩曼珊還一手主導讓在墨西哥的父親湯瑪斯和狗在串通，刻意拍出為婚禮瘦身、訂製衣服甚至在網咖看梅根哈利新聞的照片，最後再以高價10萬英鎊賣給各大媒體，這起醜聞也在被踢爆後，引發英國社會的震驚，湯瑪斯也自覺愧咎大喊不去參加婚禮，讓梅根快抓狂。

這對即將成婚的夫妻豪不吝嗇展現好感情。（美聯社）

這對即將成婚的夫妻豪不吝嗇展現好感情。（美聯社）

不過對此她梅根的未婚夫哈利王子則是展現出無盡的包容與疼惜，儘管梅根的家人大鬧特鬧，但哈利不覺得梅根是個負擔，反而還覺得梅根是因為自己才被說成了這樣，才導致加聽鬧劇全部鬧上版面，所有接觸他的人都有不好的下場，就像是他的母親黛妃。

兩人在鬧劇中互相包容的景象，也讓外界為之動容，為這對跨種族、跨國籍的姐弟戀即將修成正果感到開心。

另外，這對於英國皇室來說也不是件壞事，梅根的身份絕對帶來了許多刺激，哈利王子的婚事也是英國王室首次迎接擁有非裔血統的成員加入，也讓外界直呼向來保守的皇室，變得更加多元和包容。

氣質特殊的梅根也活出成熟女生的魅力，她的興趣甚多，除了涉及烹飪、愛狗、瑜伽外，也喜歡設計服裝。除此之外，她也是著名的女權主義者，同時也熱衷於慈善活動和人道工作，她也是加拿大的世界潔淨水展望大使，曾到烏干達參與淨化水源行動，並探訪難民營。

梅根日前在朋友婚禮上擔任伴娘，如今自己也即將成為新娘。(圖/instagram@meghanmarkle)

梅根擁有一雙大長腿和獨特的時尚風格。(圖/instagram.com@meghanmarkle)

無論如何，外界對正面評價也好，負面看法也罷，如今影響力更甚以往的她也成為了一個現代、冒險、擁有自我主張、勇敢的女性代表，這也是外界不可抹滅的現象，像是她在宣布與哈利訂婚後，也繼劍橋公爵夫人凱特王妃後掀起了「王妃時尚」，她所穿過的服裝都可以瞬間銷售一空，不難看出如今她對英國社會的影響力。

這樣的影響力也不只代表著流行風潮，也顯示了社會正渴求著像梅根一樣勇敢、堅定、追求理念熱情的皇室新典範。 作為英國王位第6順位繼承人哈利王子的新娘，梅根展現出和凱特王妃謹慎完全不同的風格。梅根不只對英國皇室產生了新刺激，也將融合皇室的傳統典雅以及她的自由與熱情，在日後有望利用她即將獲得公爵夫人的身份繼續為女權、人權、環保等她關心的議題發聲。

(中時電子報)