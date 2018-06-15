華泰暑假吹起異國風 想受假日愜意時光

2018年06月15日 18:32 中時 甘嘉雯

第二廣場粉樂草皮，讓民眾可以盡情拍照。（甘嘉雯翻攝）

華泰預估，暑假檔期業績會有2位數成長。（甘嘉雯翻攝）

迎接即將到來的暑假，華泰名品城，即日起到9月30日盛大舉辦「SUMMER HOLIDAY」，透過兩大廣場全新裝置物，提供充滿異國風情的夏日購物之旅。GLORIA OUTLETS華泰名品城總經理梁曙凡表示，第一廣場吹起「夏威夷海灘風」，廣場中央十碗比人大、透心涼的「巨型大剉冰」消暑現身，而第二廣場則是吹起「時尚紐約風」，購物之餘也能享受夏日愜意時光。

梁曙凡說，暑假除了要搶攻學生消費市場外，也是外籍旅客訪台旺季，今年3月起，機捷直達車新增A18站，增加外籍旅客來訪便利性，相較於過去，整體退稅人數成長6成左右，而正值暑假期間，不僅在兩期廣場創造不同的城市亮點、更融入IG破億的Hushtag人氣關鍵字，吸引學生族群前往打卡拍照，創造口碑發散。樂觀預估，整體暑期業績會有2位數的成長。

第一廣場舞台兩側有期間限定快閃冰店，提供異國冰品讓民眾眼睛、嘴巴大吃冰淇淋，至於第二廣場霓虹造景與桃粉自由女神相輝映，加上全新進駐GOGOBOX美式餐車、街頭樂團演奏，讓民眾們不必花大錢出國，就能體驗最道地的美式Outlet生活。

(中時 )