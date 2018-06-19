7國126冊新住民語文教材年底前完成 學生、民眾皆可使用

2018年06月19日 11:27 中時 林志成

12年國教課綱明年8月上路後，小學生必選、國中生選修新住民語文。教育部今表示，新住民語文教材已完成第一學習階段（相當於小一、小二程度）第1至4冊的編製及審查，預計年底前完成7種語言4個學習階段共126冊教材，以讓學生學習。

新住民語文課程包括東南亞7國語文（包括越南、印尼、泰國、緬甸、柬埔寨、馬來西亞及菲律賓），12年國教課綱實施後，國小學生從一年級起，一周一節課；至於國中生，則可依興趣選修。

教育部國教署視察張世忠表示，新住民語文教材，第一、第二（小三至小四程度）、第三（小五至小六程度）學習階段各有4冊，國中第四學習階段則有6冊，每種語言有18冊，7種語言共126冊教材。

教育部說，新住民語文教材依據新住民母國情境來撰寫課文，避免中文式的思考，以免母語教學淪為翻譯式的學習，新住民語文學習教材尊重雙邊文化的差異，能因應各級學校新住民語文課程教學之需求。

張世忠指出，目前新住民語文教材第一學習階段1至4冊已編製及審查完成，可提供學習家庭及學校中的稱謂、問候的生活用語、兒歌6至8首，並進一步了解生活環境、休閒活動和臺灣的差異；至於必須精熟的基本詞彙，每一語1至4冊約可學得50個詞彙及不須精熟的認讀詞彙約50個。

張世忠指出，國小、國中生學習新住民語，是依程度、不是依年級來進行分班教學，譬如國中生選修越南語，如果過去完全沒有基礎，也是從第一學習階段開始學，不是一下子就跳到第四學習階段。

教育部表示，新住民語文第一學習階段的教材，已委由中央大學和資策會同步製作數位版，預計8月完成，屆時7國語文1至4冊的聽、說讀、寫、唱，將不限於教室、不限於紙本教材，只要有網路的地方，就可以實現人人可學、處處可學。

(中時 )