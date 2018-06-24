文汶跨足保養品市場！老公吳皓昇爆喜尊稱她「張博士」

文汶跨足保養品事業，老公吳皓昇力挺。（民視）

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文汶跨足保養品事業，老公吳皓昇力挺。（民視）
文汶跨足保養品事業，老公吳皓昇力挺。（民視）
文汶跨足保養品事業，老公吳皓昇力挺。（民視）
文汶跨足保養品事業，老公吳皓昇和演藝圈好友力挺。（民視）
文汶跨足保養品事業，老公吳皓昇和演藝圈好友一起參與她的實體店面開幕。（民視）

演員文汶跨足保養市場，讀化妝品研究所畢業的她現在當起保養品研發師，實體店面「猴爺文創植萃香水保養品牌」23日於三峽熱鬧開幕，她的新婚老公吳皓昇也在演藝圈眾多好友的見證下，向大家公佈喜訊，原來是好學的文汶又考上了靜宜大學化妝品科所的博士班，因此他在家也改稱愛妻為「張博士」！

文汶兩年前自創保養品牌，採用台灣當地材料做出純天然適合台灣膚質的保養品， 籌備兩年終於選在新北市三峽開第一家實體店面，演員好友陸一龍、梁佑南、王燦、江俊翰、紅毛、羅巧倫、方琦、張懷媗等人更撥空到場力挺，原來工作滿檔常常到半夜的他們，早就是文汶產品的愛好者，直說一用就愛上了，梁佑南更一身大紅洋裝以「董娘」的姿態出現道賀，她說因為文汶跟吳皓昇都曾是她的小孩，這一次以董娘的姿態現身剪綵，現場更主動向顧客介紹產品，讓旁人笑說「果然是董娘無誤！」

跟吳皓昇忙於八點檔《大時代》的江俊翰以及鳳凰藝能的好友王燦、紅毛等人更是在現場當起瘋狂掃貨族，商品一擺上去就屢屢被掃光，原來新店開幕文汶為了敦親睦鄰，每一項產品都買一送一，讓王燦笑說保養自己還可以送禮！

文汶說，踏進保養市場後，有了許多想法，除了向專家詢問，她也考上化妝品系的博士班，未來想繼續運用台灣的獨特的材料創造天然無害的保養品，推廣給更多朋友認識。

老婆文汶忙碌，吳皓昇也沒閒著，愛相隨的他儘管忙於拍攝民視最新八點大戲《大時代》，仍在拍戲空檔到新店幫忙開幕事宜，也一手包辦產品的形象攝影，積極的態度讓文汶好不感動，直說真是「嫁對郎」！被問到何時生寶寶，文汶笑說接下來除了忙實體店面以外，還要忙博士班的課業，吳皓昇也補說自己也進《大時代》劇組，不是劇組就是在「猴爺文創」，在家的時間可能很少，但一切以老婆為主，完全做到婚前說的「聽某嘴大富貴」，家庭事業兩得意！

(中時 )

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