世足 》傲氣德國難逃「百年魔咒」 南美球隊奪冠有望

德國隊兵敗俄羅斯只能倉皇撤離莫斯科。（路透）

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俄羅斯世足賽的「德國坦克」果然兵敗俄羅斯、攻不進莫斯科完成衛冕！德國隊只是歐洲球隊敗在俄土的前兆，從歷史軌跡發現先是法皇拿破崙、接著德國獨裁希特勒，歐洲強權難以征服莫斯科，很可能本屆世足賽冠軍重回南美洲球隊的手中！

本屆世足賽德國在距離莫斯科市中心大約10公里左右的盧日尼基球場首戰墨西哥，比賽結果就像二次世界大戰德、蘇東戰線持久戰的結局上身，德國吃下敗仗，這是德國隊重現「歷史包袱」的預兆。

當年希特勒的百萬德軍開闢「德蘇戰線」，在重兵圍攻莫斯科時，偵察兵只能推進到莫斯科市中心外圍大約20公里，久攻不下莫斯科；本屆世足賽的「德國坦克」推進到比德軍更接近市中心的地方出賽，德國仍然無法贏得勝利。

19世紀拿破崙帶領大軍長征俄國、20世紀希特勒命令百萬雄兵閃電出擊蘇聯，他們都是敗在嚴寒的氣候，讓軍士動彈不得、苦不堪言而戰敗；如今21世紀的全球足壇霸主德國隊帶著全身傲氣進軍俄國同樣慘遭淘汰，符合歐洲強權長征俄國的「百年歷史慣例」。

只是俄羅斯世足賽27日的德國與南韓對決的戰場，卻與拿破崙、希特勒軍隊面臨酷寒的處境不一樣，這場比賽在位於距離莫斯科825公里的喀山球場舉行，當時氣溫攝氏28度，熱死人了，這是本屆比賽以來排名第3高溫。

俄羅斯世足比賽城市的氣溫難以捉摸，俄國與沙國開幕戰在盧日尼基球場，比賽氣溫攝氏17度，德國在這個球場首戰輸給墨西哥的氣溫是23度；第2戰在索契贏了瑞典的氣溫是22度；第3戰在喀山敗給南韓的溫度是28度，而喀山球場的第1場比賽是法國對戰澳洲只有19度，而德國出賽卻是28度。

代表歐洲足球強權的德國隊遠征俄羅斯失利，很有可能成為歐洲球隊節節敗退的開始！從2006年以來近3屆世足賽分別在德國、南非、巴西舉辦，冠軍隊都是歐洲球隊，但是根據以往戰史經驗，歐洲國家無法征服俄羅斯，水土不服，本屆世足賽的冠軍獎盃可望回歸到2002年世足賽落入南美球隊。

(中時 )

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