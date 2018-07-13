Gino山區拍戲遇「魔神仔」 急奔土地公拜拜

2018年07月13日 12:42 中時 洪秀瑛

Gino拍落水戲。（民視提供）

Gino拍落水戲。（民視提供）

Gino拍落水戲。（民視提供）

Gino得到江祖平的人卻得不到她的心。（民視提供）

Gino（左起）、江祖平、江俊翰、陳妍安。（民視提供）

演員Gino首次演出民視八點檔《大時代》，飾演跛腳又酗酒的「賀良才」角色，劇中照顧兄弟妻小、視如己出，卻走不出嫉妒的心魔關卡，對飾演妻子的江祖平仍思念失蹤的丈夫十分不諒解，心中有怨念，網路討論熱度爆棚「Gino黑化了」、「找Gino演反派真的一絕，令人又愛又恨」，也有入戲觀眾罵他崩壞、抗壓性太弱、人生就是一個「魯蛇」。

今（13日）晚劇情神展開，劇情安排Gino喝醉想找江祖平生小孩，沒想到反跟偷照片陳妍安有意外之夜，觀眾看預告說「Gino是得罪編劇嗎」、「Gino好恐怖，好會演」、「Gino豁出去令人害怕」。他開心說接受這樣的挑戰，加上看到網路討論「賀良才」這麼熱烈，表示自己會更努力。

Gino日前在貢寮海邊一場外景遇到無法解釋的怪事，原來拍戲當下一直聽到有人在他耳邊喊「欸！欸！」轉頭發現工作人員早為了避開鏡頭，沒人在他身邊，現場沒人叫他，讓他心裡覺得毛毛的。Gino表示自己有敏感體質，每次拍戲只要到特殊的地方都會遇到「

魔神仔」，這一次看到劇本要到海邊拍落水戲，隨身準備平安符，沒想到還是遇到無法解釋的怪事。

Gino非常怕水，因為4歲的時候跟哥哥們去海邊玩水，差點被捲入暗流，吃了不少水，所幸一旁的叔叔趕緊把他抱上來，卻也造成他對海邊的陰影。但他感謝拍攝現場劇組安排許多救生員，以及救生圈，做足安全措施，讓他安心。

這次遇到靈異事件的插曲，他為顧及拍攝順利，等拍完才告訴工作人員，收工回家後，他心想隔天天亮再去土地公拜拜，沒想到回家後半夜仍遇驚魂事件。原來他快入眠的時候，聽到有人急促敲門，起床開門卻沒人，嚇到趕緊套上外套，直衝家附近的土地公廟。他說：「果然不能鐵齒！」但聽前輩說只要再遇到怪怪的事，收視率就會越來越好，讓他很欣慰。

(中時 )