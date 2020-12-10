立委陳超明獲得交保後，10日上午偕同苗栗縣長徐耀昌一同參加竹南蜆仔溝滯洪池開工典禮。（謝明俊攝）

立委陳超明向鄉親保證自己是清白的。（謝明俊攝）

竹南蜆仔溝出水口滯洪池預定地先前埋有大量垃圾，都已清除移置。（謝明俊攝）

立委陳超明獲得交保後，10日上午偕同苗栗縣長徐耀昌一同參加竹南蜆仔溝滯洪池開工典禮。（謝明俊攝）

竹南鎮中港溪出海口沿岸，因地勢低漥，每逢豪雨以及漲潮，積水無法排出而造成中港等4個里淹水，苗栗縣政府經向水利署爭取經費興建蜆仔溝出水口滯洪池，以解除積水問題，10日舉行動工，甫獲交保的立委陳超明也參加開工典禮，再三保證自己是清白的。

出身竹南地區的立委陳超明，對於蜆仔溝出水口長期淹水問題一直關心，在他的爭取下，才獲水利署第2河川局同意撥款興建滯洪池以抒解水患，因此，陳超明在獲得交保後，剛好蜆仔溝出水口滯洪池在10日上午動工，陳超明特地出席，成了他交保後首個出席的公開活動。

竹南鎮中港溪出海口沿岸地區，從港墘碼頭至塭仔濕地公園一帶，因地勢低漥，每逢下大雨，再遇漲潮，積水無法以自然方式排出，都需以大型抽水機抽水，經常造成沿岸4個里淹成水鄉澤國，水深動輒半層樓高。

苗栗縣政府水利處為徹底解決當地淹水問題，規畫將蜆仔溝出水口低漥公有地，做成滯洪池，以調節突發性洪水，透過陳超明向水利署爭取經費，獲得同意撥款3千6百多萬元，並開始施工。

不料，才剛開始開挖，就發現土層中堆滿先前堆棄的垃圾，工程一度喊停，由苗栗縣政府協調，與竹南鎮公所各負擔6百萬元，將全部垃圾挖清移至竹南垃圾掩埋場，停工階段，中央一度有意將預算收回，經陳超明及縣長徐耀昌一再爭取說明，才將預算保留下來。

這處滯洪池面積約有1.59公頃，將挖深近5公尺，滯洪池護岸是採石塊護坡，水利處長楊明鐃在當地民代及里長的建議下，10日利用開工典禮機會，當面向二河局局長楊人傑爭取沿岸步道及景觀植栽照明等經費，獲楊人傑同意從原工程款結餘中支付。

(中時 )