健保署推分級醫療 東元醫院雁行計畫領航

2018年07月17日 22:56 中時 莊旻靜

為了落實健保署「分級醫療、雙向轉診」政策，新竹縣東元醫院與新竹地區118家醫療照護院所合作，啟動雁行計畫。（莊旻靜攝）

為了落實健保署「分級醫療、雙向轉診」政策，新竹縣東元醫院與新竹地區118家醫療照護院所合作，啟動雁行計畫。（莊旻靜攝）

為了落實健保署「分級醫療、雙向轉診」政策，新竹縣東元醫院與新竹地區118家醫療照護院所合作，啟動雁行計畫。（莊旻靜攝）

新竹縣東元醫院響應中央健康保險署推動「分級醫療、雙向轉診」政策，與新竹地區118間各級醫療照護院所合作，啟動「雁行專案－社區醫療合作推動計畫」，未來民眾經轉診到該院看診，費用有所減免，院方也保留名額給轉診病患。

東元醫院打出「竹北東元雁行飛、醫療分級齊步行」口號，15日舉辦記者會，健保署北區業務專門委員游慧真、新竹縣政府衛生局長殷東成、東元醫院副院長黃禹仁、新竹縣醫師公會理事長呂紹達、新竹縣診所協會理事長麥建方及多間醫療院所負責人均到場，象徵啟航。

東元醫院合作的醫療團隊共計118家，包含1家區域醫院、1地區醫院、110家基層診所、5家居護所、1家長照機構。游慧真說明，桃竹苗區雁群團隊已有11群，以桃園8群最多，其次新竹有馬偕與東元，苗栗則有為恭醫院，新竹地區參與總家數達173家，涵蓋率約43％，未來將持續推動，落實分級醫療。

游慧真也表示，為了加強醫院、診所緊密合作，利用健保署電子轉診平台、健保醫療資訊雲端查詢系統，即能查詢患者就醫紀錄、用藥、檢查報告等，提升效率以及不必要的檢查，未來若轉回原診所或是合醫療機構，也能提供連續性並完整的醫療照顧。

東元醫院副院長黃禹仁表示，該院屬區域醫院，經轉診到東元的門診，收費減少140元，院方將在每個診次保留8個轉診優先名額，估計1即有1888個保留名額，提供轉診來的患者優先掛號，並有24小時轉診聯繫窗口，方便合作醫療院所及機構聯絡。

「分級醫療部分負擔」 已去年4月15日實施，民眾小病在診所看診的部分負擔50元，未經轉診到醫學中心收費為420元，經轉診則為170元，差額250元；未轉診到區域醫院收費240元，經轉診則為100元，差額140元。

(中時 )