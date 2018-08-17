七夕拍婚紗阿公阿嬤笑得好幸福

2018年08月17日 19:05 中時 張妍溱

77歲鄭幼蘭阿嬤（左）穿著白色蕾絲婚紗、搭配水晶項鍊，顯得高雅端莊，她挽著90歲阿公王文農（右），拍美美婚紗照，洋溢幸福的表情。（張妍溱攝）

阿公阿嬤親嘴拍婚紗照、曬恩愛顯得甜蜜。（張妍溱攝）

阿公阿嬤重溫舊夢！慶祝七夕情人節，弘道老人福利基金會17日於台中市南屯區目沐影像空間，幫7對平均80歲夫妻拍攝婚紗照，再度穿上白紗的阿嬤們表情嬌羞，阿公們也顯得緊張興奮，接受親友的祝福，彷彿回到當年結婚的心情，幸福全掛在臉上，留下美好回憶。

7對資深新人在親友及造型師的協助下，一早8點多抵達活動現場，比照正式婚攝流程進行妝髮造型，然後穿上正式婚紗與西裝，阿公帥、阿嬤美，在婚紗攝影師的引導下直呼：「給阿嬤親下去！」，阿公阿嬤的臉部表情，看起來甜蜜又靦腆，順利完成拍攝。

77歲鄭幼蘭阿嬤穿著白色蕾絲婚紗、搭配水晶項鍊，顯得高雅端莊，她挽著90歲阿公王文農，拍美美婚紗照，她說，55年前結婚拍黑白照，現在拍彩色婚紗照，留下難得紀念。她與丈夫在軍中認識，2人因工作關係常分隔兩地，往返百封情書，談了4年戀愛，決定結婚卻遭家人反對，但只要堅持，最後一定會在一起。

發起活動的婚禮顧問總監錢維威表示，前幾年外婆過世後，感覺外公頓失老伴的孤寂與落寞，遺憾沒有幫外公外婆重拍婚紗照留念，號召多位攝影師，幫其他長輩在情人節當天，重拍婚紗，留下寶貴的回憶。

(中時 )