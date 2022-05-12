5月12日是國際護師節，弘光科技大學護理學院舉辦加冠典禮，為即將進入臨床基本護理學實習的學生加冠。這群即將到醫院實習，受過護理專業課程訓練、了解基礎醫學知識學生們，「疫情打不倒我們的熱情，希望趕緊成為生力軍，變成醫療的後盾。」加冠的同時也跟正在第一線服務的學姊、學長說，謝謝您們，辛苦了！

弘光護理學院加冠典禮，護生將成醫界生力軍。（圖／弘光科技大學提供）

弘光科大校長黃月桂致詞時表示，疫情升溫，做好防疫措施下，學習與病毒共存，才能讓加冠典禮如期舉辦。今年總共有289位學生加冠，經過加冠儀式後，代表要進入醫院實習，開始肩負重任，學會對每個病人和自己負責，期許學生在過程中有所收獲和成長，也要多加注意防疫及自身健康。

護理學院陳淑齡院長指出，在全球疫情衝擊當下，讓全世界感受到護理人員存在的重要性，相信弘光能做的就是培養最好的人才，在社會需要的時刻挺身而出，對護理工作有熱情、堅持與負責。希望未來的生力軍，不忘初衷，承擔照護生命、守護生命與健康的責任，相信護生的存在與付出，都會是點亮病人黑暗的那盞明燈。

弘光科大護理學院加冠生丁湘湘(左)、吳國姿(中)、王媺翎(右)面對疫情已經做好實習的準備。（圖／弘光科技大學提供）

參加加冠典禮的護理系進修部學生丁湘湘是新住民，她說，「我很喜歡台灣的醫療品質，要努力考取台灣的護理師國考！」原在越南就讀太原高等護理專科學校，之後來到台灣考取照服員證照，進入光田醫院附設護理之家任職，工作10多年後，在護理長與先生的鼓勵下，決定重回校園唸書，誓言考取台灣的護理師執照。丁湘湘透露，由於文化的差異，在中文識字上相對吃力，入學後曾經為了不會打報告壓力大到一度想要放棄學業，老公不斷協助、鼓勵她，才撐過來，勤學的她從不曾遲到早退與請假，深怕錯過任何一個重點，沒想到一轉眼，已經即將開始實習。

加冠的另一護理生吳國姿來自香港，從小體弱多病經常進出醫院，受到護理師的照顧，讓她決定讀護理系。但是，一開始家人卻不支持，她努力蒐集台灣護理課程與香港護理課程的資訊，同時請教赴台念書的學長姊，經過比較分析，認為台灣的護理課程技術與學理多，再以弘光科大有資源、支持系統等理由，說服了父母讓她來台念書。

吳國姿表示，這兩年多受新冠肺炎疫情衝擊，家人不免擔心，認為平時生活便可能有染疫風險，更何況還要到前線面對病患，她卻認為，每一個工作都有危險性，從事護理工作可以幫助別人，在救人的同時早先學會保護自己，因此不必過度憂慮，也很期待加冠後展開實習的生活。

學士後護理系的學生王媺翎則在疫情最嚴重的時候，決定踏上護理師的路。她說，去年在三級警戒時報考後護系，不管在什麼年代可能都有流行疾病，因此不管疫情如何，她都決定會去當護理師。雖然面對實習有點緊張，但是，老師給很多支持，她也懂得如何站在第一線時自我保護。

王媺翎透露，從弘光健康事業管理系已經畢業4年，育有一個一歲多的小孩，為了推動母乳哺育，曾經被嗆「妳沒有醫療專業的外行人懂什麼？」因而激起她再念護理的動力，想要用護理上的實證，印證自己支持哺育母乳的信念，在家人支持下再度重回校園，也經常與身為護理師的母親討論新冠疫情的病症、療程等知識，相信開始實習後，懂得做好自我防護。