2022第14屆EUROINVENT歐洲盃國際創新發明展於羅馬尼亞雅西文化宮舉辦，共有25個國家超過500件作品參加競賽。此發明展由羅馬尼亞發明人協會及歐洲資訊中心委員會共同籌劃主辦，EUROINVENT歐洲盃國際創新發明展，為歐洲著名的創新發明盛會，獲獎作品也將獲得我國經濟部智慧財產局補助參賽經費。健行科大電資學院資工系陳維魁教授指導學生徐啟翔、黃聖凱、李思緯與張煜楷四位同學，以參賽作品「具一次性開鎖連結及社群化訊息通報功能之保全裝置」，獲得本次競賽的金牌獎及克羅埃西亞特別獎。依照慣例，獲得金牌的學生將獲得教育部部長接見，並頒獎表揚。

健行科大資工系陳維魁教授指導學生投入研發參賽作品。(照片/健行科大提供)

健行科大參展作品主要的特點是整合兩項創新功能於同一個物聯網裝置中，第一項創新功能是「一次性開鎖連結」，管理者可以配發一次性鑰匙(One-time key)給他人進行單次開鎖程序，使用者不需要接觸到一般門鎖系統會使用到的鍵盤、指紋辨識器等接觸式元件，在目前covid-19疫情的顧慮下，可大幅降低開門時因接觸門把而產生的染疫風險。第二項創新功能則是以社群化設定，來改善現有保全裝置必須繁複設定的問題，以坊間常見的無線監視攝影機為例，現行方式需安裝廠商專屬APP方能使用，且每一位使用者皆需進行安裝、設定，本項發明作品可直接利用Line APP群組功能，不限監視攝影機廠牌，僅需一次設定，同群組內人員即可共同使用，有效減低後端管理與設定作業。

健行科大資工系獲獎實作成品圖。(照片/健行科大提供)

值得一提的是，本項發明所提供的兩項功能，均是利用Line APP為基礎設計與實作的系統，裝置的硬體成本很低(USD 70元以下)，且極易與現有門鎖系統結合，並具有體積小、易安裝與可降低感染COVID-19風險等特性，是一個相當實用的創新發明。

克羅埃西亞特別獎。(照片/健行科大提供)

健行科大資工系最主要的特色是輔導學生具備「完整資訊系統設計與實作能力」，透過專題實作課程，讓學生將在課程中所學習到的所有專業知識加以整合，並藉由參加國內外大型競賽來驗收專題實作成果。近年來資工系學生的專題實作成果，屢屢在國內外各項大型競賽中獲獎，代表本校資工系的教學方式確實能讓學生具備進入職場所需的實務能力，讓學生畢業之後能立即與業界接軌，達到學產合一的效果。