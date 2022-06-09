美國與歐洲盟國正想方設法抑制全球油價進一步飆漲，試圖在切斷俄羅斯能源收入與保護全球經濟免於衰退間取得平衡。歐美國家希望建立一個限制俄國油氣收入但仍可持續供應的機制，以穩定狂飆不停的油價。

美國財長葉倫（Janet Yellen）本周稍早表示，美國正與歐洲盟國進行「高度積極」的協商，討論該如何針對俄油價格設定上限。

雙方協商其一目標在於，讓俄羅斯能持續供油給印度與中國等買家，藉此穩定如今漲至疫情前兩倍的油價，同時建立一個西方國家得以限制俄羅斯能源收入的機制。

七大工業國集團（G7）目前正在討論，是否透過保險公司為俄油設定價格上限。消息人士表示，石油運輸通常由歐盟或英國公司承保，官員正討論讓保險公司僅承保運往非歐洲國家、低於一定價格俄油的可能性。

另一個選項是透過二級制裁。若中國或印度等國以高於美國設定的價格上限購買俄油，美國可能會切斷他們與美國金融體系的聯繫做為懲罰。但此舉恐令美國與這些國家的外交關係變糟，歐盟先前也表態反對此作法。