台灣逐步邁入高齡化社會，如何培育長照人才應對未來是一大難題。新北市政府職業訓練中心為了促進北海岸地區的長照服務，與聖約翰科技大學樂齡福祉與健康促進系合作，共同辦理「照顧服務員證照輔導班」，共有20餘位學員報名，除了讓他們了解照服員證照考照知識及技能外，也縮短成為長照人才的距離。

新北市政府職業訓練中心主任陳聖聰表示，藉由與聖約翰科大合作辦理照服員證照輔導班，學員可以直接在原場地考照，不但增加熟悉度，也提高錄取率，希望能在資源較缺乏的北海岸地區，培訓更專業的照顧服務人力。樂齡福祉與健康促進系主任張家臻則認為，在年輕人成為長照人才的同時，也盼望社會人士加入，期待他們能學習助人助己的精神。

新生活社會福利發展促進會主任呂冠德說，非常感謝職訓中心與聖約翰科大開設考前加強輔導班，讓北海岸的居服員可以就近受訓，也希望將來還能在地開設居服員的教育課程，造福北海岸的居服員。

台灣關懷弱勢家庭協會理事長鄭賢美認真執行備餐後的清洗流程。(圖/聖約翰科技大學提供)

台灣關懷弱勢家庭協會理事長鄭賢美也是證照輔導班的學員，她指出因為父親中風了14年，讓自己慢慢認識了長照服務，由於專業老師的細心指導，使其動作跟著愈加熟練。這次輔導班的課程也找回了當年的記憶，她也希望，其他學員們能夠學習零距離，讓他們在來從事長照之路，邁向專業的一哩路。