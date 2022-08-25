新冠肺炎（COVID-19）自2019年爆發至今，疫情看似日漸趨緩、走向共存，實則已對全球各地區的工作與生活型態產生大幅度影響，「零接觸」、「跨域」的相關技術發展勢在必行。其中，扮演關鍵角色、同時也是「元宇宙」組建核心的延展實境技術（XR）在與各產業的應用推展方面更是一日千里，不少國際知名品牌紛紛導入XR 科技，有效增進工作效能、降低營運溝通成本，對於服務滿意度也有顯著提升。Panasonic松下產業科技於2021年即開始與國內XR知名大廠宇萌數位合作，透過AR互動平台marq+打造SMT設備之數位分身，將龐大機台與龐雜資訊經過視覺化立體虛實呈現，不僅運用於對內的教育訓練，面向外部合作對象或客戶展示時，也更能精準說明設備的特色優勢，進而協助銷售溝通。

今年宇萌數位再度攜手松下產業，以自主研發之「ARC遠端協作平台」提供跨域溝通解決方案，充分滿足「零時差，零接觸，零失誤」多重需求。在疫情影響、以及相關技術如5G、物聯網、人工智慧等技術的成熟發展下，AR遠距協作平台可為Panasonic松下產業科技帶動數位優化服務品質。透過ARC通訊平台，使用手機或平板即可進行異地共同協作，讓專家端即時輔助第一線現場人員，從遠端給予即時指導，並可於空間中進行3D錨點標示、空間註記、錄音錄影等功能，即時解決異常問題。以往在設備巡檢及維修時，多半需要由專家親自跨海、跨域來到現場進行協助，但經由ARC遠端協作平台，可降低人員差旅成本，更能達到企業淨零減碳的環保效益。

Panasonic 松下產業科技團隊合照。(照片/台北國際自動化工業大展提供)

Panasonic 松下產業科技於8/24(三)起至 8/27（六）的「2022自動工業化大展」正式對外展示，現場將模擬「異地」工作情境，讓工作人員與位於實際廠區的另一組工作人員即時完成設備檢修任務，體現零時差、零接觸且零失誤的溝通管道。透過XR科技，可深入運用於設備巡檢、產品展示、教育訓練等場景，例如進行較為危險的機器訓練時，在安全及其他因素的考量下，往往無法真正讓員工實際演練，導入XR之後，便可大程度提升學習正確性與效率，同時降低培訓成本；透過視覺化的功能顯現，也有助於增加訂單成交率，在後續維運期間，更不須考慮距離、時差問題，兩端開啟ARC功能後，即可排除異常情況、解決問題，從而提升客戶滿意度。

Panasonic松下產業科技簡國華董事長表示，「松下一直致力於最全面的自動化設備整合方案，目前計畫全力導入XR科技，進一步實現集團的數位轉型，並為全球化之設備、零組件供應體系，提供培訓、製程與維運方面之精進優化。」宇萌數位科技白璧珍執行長則回應，「宇萌數位長期致力於XR技術之自主研發，並在工業製程與培訓教育之元宇宙發展全面積極導入。我們十分看重本次與Panasonic松下產業科技的合作，之後將持續透過marq+平台與ARC遠端協作溝通平台等XR工具深耕工業領域，未來將持續擴建功能，讓整體服務更強大，期待協助更多產業有效解決遠距服務的相關問題。」